Investì un rider in bici con la sua Smart, rintracciata a Roma la donna che fuggì dopo l’incidente

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Un rider di 35 anni era stato travolto da un’auto mentre attraversa l’incrocio tra viale Eritrea e via Lago di Lesina con la sua bici durante una consegna. L’auto che lo investì fuggì a tutta velocità. Due settimane dopo, gli agenti della Polizia Locale di Roma sono riusciti a rintracciare la persona a bordo della Smart grigia: si tratta di una donna di 59 anni, scappata senza prestare soccorso al ciclista travolto.

L’incidente in viale Eritrea a Roma

Venerdì 12 dicembre 2025, attorno alle ore 13:30, un grave incidente stradale si era verificato a Roma.

Il sinistro fu testimoniato dalla dash cam di un taxi che si trovava nelle vicinanze, all’incrocio tra viale Eritrea e via Lago di Lesina.

iStock Il rider travolto durante una consegna

Un rider a bordo di una bici stava attraversando l’incrocio a semaforo rosso, quando è stato travolto da un’auto in arrivo dalla destra.

Dopo lo scontro, la vettura si è allontanata a tutta velocità dal luogo dell’incidente, senza lasciare tracce.

Rintracciata la donna che fuggì

Già nei momenti successivi all’incidente gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, II Gruppo Parioli, avevano avviato le indagini per risalire al veicolo fuggito.

L’analisi delle immagini delle telecamere di sicurezza degli esercizi commerciali della zona e delle strade limitrofe avevano permesso di individuare la targa dell’auto.

Risaliti alla proprietaria del mezzo, i poliziotti l’avevano cercata agli indirizzi a lei riconducibili, trovandola però irreperibile.

Nei giorni scorsi, gli agenti hanno individuato un collegamento familiare della donna nel quartiere Trieste di Roma.

Dopo alcuni giorni di appostamenti, la 59enne italiana è stata rintracciata e, assieme a lei, a poca distanza, è stata ritrovata anche l’auto guidata al momento dell’incidente.

Il rider 35enne grave in ospedale

Il ciclista è un 35enne di nazionalità afgana, rider per Deliveroo, impegnato in una consegna al momento dell’incidente.

Il personale sanitario giunto sul luogo del sinistro con l’ambulanza aveva giudicato subito gravi le sue condizioni.

L’uomo fu trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I della capitale, gravemente ferito ma non in pericolo di vita.

La donna al volante della Smart Fortwo coinvolta nell’incidente è stata denunciata dall’Autorità Giudiziaria per fuga e omissione di soccorso.

Il reato di omissione di soccorso

È il Codice Penale, nell’articolo 593, a stabilire che chiunque ignori deliberatamente un incidente con feriti incorre nel reato di omissione di soccorso.

L’obbligo di fermarsi dopo un incidente, che sia con o senza feriti, è sancito anche dall’articolo 189 del Codice della Strada, con sanzioni che variano in base alla gravità del caso.

Il mancato adempimento del soccorso prevede la sospensione della patente di guida da 1 a 3 anni e una decurtazione di 10 punti.

Se nell’incidente sono coinvolti dei feriti, il reato di mancato soccorso è inoltre punito con una sanzione penale e la reclusione da 6 mesi a 3 anni.