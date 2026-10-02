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È di oltre 1,6 milioni di euro il valore dei beni sequestrati nell’ambito di un’operazione della Guardia di Finanza, che ha colpito i principali promotori di un’associazione per delinquere dedita a truffe nel settore degli investimenti finanziari. Il provvedimento, disposto dal G.I.P. presso il Tribunale di Torino, è stato eseguito a seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica locale.

Le indagini e il modus operandi dell’associazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’attività investigativa è stata condotta dai militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Torino, sotto la direzione della Procura della Repubblica guidata dal Procuratore Dott. Giovanni Bombardieri. Le indagini, avviate tra il 2021 e il 2023, hanno permesso di ricostruire le modalità con cui il sodalizio criminale ha operato, sfruttando una rete di sedicenti consulenti finanziari.

A centinaia di risparmiatori sono stati proposti investimenti dai rendimenti apparentemente molto elevati, da effettuare tramite una “banca di investimenti” di diritto londinese, con sedi in Spagna e a Torino. Questa società, creata appositamente e priva delle necessarie autorizzazioni, veniva pubblicizzata come intermediario finanziario specializzato in oro e criptovalute.

Lo schema Ponzi e la gestione dei fondi

In realtà, il denaro raccolto dall’associazione criminale – pari a oltre 6 milioni di euro – è stato solo in parte utilizzato, nella fase iniziale della truffa, per restituire ai finanziatori somme a titolo di interessi sugli investimenti, secondo la struttura del cosiddetto “schema Ponzi”. Gli investimenti, però, non sono mai stati realmente sottoscritti.

Per rassicurare le vittime e ritardare la richiesta di restituzione del capitale, l’associazione forniva agli investitori credenziali di accesso a una piattaforma online, attraverso cui era possibile monitorare l’andamento del presunto investimento. Si trattava, però, di una simulazione priva di riscontro reale.

L’impiego illecito dei proventi e i sequestri

La parte restante dei proventi delle truffe, per un valore di oltre 1,6 milioni di euro, sarebbe stata impiegata da alcuni degli indagati per l’acquisto di decine di immobili, terreni e quote societarie di aziende italiane. Sulla base degli accertamenti delle Fiamme Gialle torinesi, l’Autorità Giudiziaria ha disposto l’esecuzione di perquisizioni nei confronti dei principali indagati, effettuate anche con la collaborazione dei Reparti del Corpo di Milano e Teramo.

Il sequestro ha riguardato denaro, beni mobili registrati e immobili intestati agli indagati e alle società a loro riconducibili, fino a concorrenza del profitto delle condotte di autoriciclaggio dei proventi delle truffe.

IPA