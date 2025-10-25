Investita da treno a Marotta muore sul colpo, circolazione interrotta

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Tragedia a Marotta, frazione di Mondolfo in provincia di Pesaro-Urbino. Una persona è morta investita da un treno sul binario 2 della stazione ferroviaria locale intorno alle ore 16 del 25 ottobre. Circolazione interrotta per ore sulla linea Adriatica mentre sul posto sono intervenuti Polfer, vigili del fuoco e sanitari del 118. Indagini in corso per stabilire la dinamica del drammatico episodio che ha dei precedenti.

Circolazione paralizzata

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente.

Le autorità competenti hanno immediatamente sospeso la circolazione ferroviaria tra Cattolica e Riccione sulla linea Rimini-Ancona.

L’interruzione ha provocato notevoli disagi alla circolazione da Milano a Lecce essendo una stazione di passaggio per molti convogli Alta Velocità e Intercity.

Tutti i passeggeri dei treni in transito sono stati fatti scendere alla stazione di Fano e sono stati organizzati dei collegamenti sostitutivi.

Predisposti autobus per colmare i ritardi lungo tutta la tratta.

Il precedente della donna travolta a Fano

Solo sabato 18 ottobre una tragedia simile si era verificata a Fano.

Una donna, di cui non sono state diffuse le generalità, è stata investita da un treno Frecciarossa proprio lungo la linea Adriatica in direzione Marotta.

In questo caso il corpo della vittima era rimasto incastrato nella parte frontale della locomotiva come riporta Il Resto del Carlino.

Un tentato suicidio a Marotta

Il 2 agosto, sempre nei pressi della stazione ferroviaria di Marotta, una donna è stata salvata dai Carabinieri mentre aveva cercato di suicidarsi.

La tragedia è stata evitata grazie ai militari che parlando con la donna l’hanno convinta a desistere dal togliersi la vita.

In passato, nell’ottobre 2022, sul primo binario della stazione di Marotta un 41enne era stato investito da un treno.

Ad agosto 2022 la morte di padre e figlio travolti da un treno merci sempre sulla stessa tratta.