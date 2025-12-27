Investita da un'auto a Pistoia muore a 87 anni, stroncata da un infarto la nuora che la stava soccorrendo

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Una donna di 87 anni è morta investita da un’auto a Pistoia, in località Sperone, mentre attraversava la strada. La nuora 59enne, che era con lei, le ha prestato i primi soccorsi, ma poco dopo si è accasciata a terra colpita da un infarto per lo shock. Nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi, i sanitari non hanno potuto fare niente per salvarle.

Due donne morte a Pistoia, la dinamica

Intorno alle 18 del 26 dicembre in località Sperone a Pistoia, lungo via Fiorentina, un’auto ha investito una donna di 87 anni che stava attraversando la strada.

L’anziana è stata colpita da un’auto che viaggiava in direzione Bottegone, stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa. L’automobilista alla guida si è immediatamente fermato per soccorrere la donna.

Con l’anziana c’era anche la nuora, 59 anni, che inizialmente ha aiutato l’uomo a soccorrere l’87enne. Poco dopo, però, anche la 59enne si è accasciata a terra colpita da un infarto.

I soccorsi dopo l’incidente

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari della Misericordia di Agliana e della Croce Verde di Chiazzano, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziana.

I paramedici hanno tentato anche di soccorrere la nuora, che si era accasciata a terra poco prima. Non sono però riusciti a rianimarla e anche per lei non c’è stata la possibilità nemmeno del trasporto in ospedale.

I sanitari hanno quindi prestato soccorso anche all’automobilista, risultato molto provato da quanto accaduto

Le indagini sull’incidente

L’esatta dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita. La polizia municipale di Pistoia sta indagando per capire le eventuali responsabilità dell’automobilista in quanto accaduto.

Le autorità hanno anche transennato la zona dell’incidente per effettuare ulteriori verifiche. Il traffico è stato rallentato nella zona per tutta la serata del 26 dicembre.

I pedoni investiti in Italia

Gli ultimi dati sui pedoni morti in incidenti stradali in Italia arrivano agli inizi di novembre. In tutto, le persone uccise da un’auto o da un altro mezzo erano 342.

Gli anziani over 65 sono particolarmente esposti a questo tipo di incidenti. Erano infatti 169, quasi la metà del totale. Attraversare sulle strisce pedonali non mette particolarmente al riparo dai pericoli, visto che 146 vittime sono state investite proprio nei pressi di un attraversamento.