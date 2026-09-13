Investita da un treno Alta Velocità a Milano Lambrate, chiusi diversi binari: ritardi fino a 60 minuti

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Grave incidente alla stazione di Milano Lambrate, dove una giovane donna è stata investita da un treno ad alta velocità di Italo. L’incidente è avvenuto al binario 10 e, per permettere l’intervento dei vigili del fuoco del comando di via Messina, sono stati chiusi i binari dal 9 al 12. Sono intervenuti sul posto anche il personale del 118 e la polizia ferroviaria, impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. L’incidente ha comportato gravi ritardi sulla circolazione.

Donna investita da un treno alta velocità

Nel tardo pomeriggio di domenica 13 settembre, una donna di 34 anni è stata investita da un treno ad alta velocità di Italo. È accaduto a Milano, alla stazione di Lambrate, verso le 18:45.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due mezzi del comando di via Messina, la polizia ferroviaria e i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica.

Al momento non si sa molto altro sulle condizioni della donna o sulla dinamica dell’incidente.

Chiusi i binari

L’incidente ha comportato gravi ritardi alla circolazione, anche per via dei binari che sono stati chiusi per permettere le operazioni e gli accertamenti.

L’incidente è avvenuto al binario 10, ma per lasciar lavorare gli esperti sono stati chiusi i binari dal 9 al 12 della stazione di Lambrate.

Treni in ritardo

Il sito di Trenitalia rende noto che diversi treni ad alta velocità, Intercity e regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti per gli accertamenti dell’autorità giudiziaria.

In particolare diversi Frecciarossa, partiti da Salerno nel primo pomeriggio e attesi in stazione nella prima serata, sono stati fermati lungo il percorso.

Ritardi anche per Italo, in particolare per i treni in partenza da Lambrate con arrivo previsto nella prima serata. Il ritardo viaggia per tutti intorno ai 60 minuti e oltre.

Linea ripristinata

Trenitalia ha informato che i treni stanno circolando regolarmente. Sul sito si legge:

In questo momento la circolazione si svolge regolarmente sull’intera rete Alta Velocità. Eventuali ritardi registrati si riferiscono a precedenti inconvenienti già risolti.