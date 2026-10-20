Investita dal treno alla stazione Porta Garibaldi di Milano, 23enne estratta viva dai pompieri: lievi ferite

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Una ragazza di 23 anni è stata investita da un treno alla stazione Porta Garibaldi di Milano. La giovane è stata estratta viva dai vigili del fuoco e trasferita all’ospedale Niguarda in codice giallo: ha riportato solo lievi ferite e, fortunatamente, non è in pericolo di vita. La dinamica dei fatti non è ancora del tutto chiara: si sospetta un gesto volontario ma non è esclusa l’ipotesi della caduta accidentale.

Ragazza investita dal treno alla stazione Porta Garibaldi: cos’è successo

L’allarme è scattato attorno alle ore 20:30 di lunedì 19 ottobre. La ragazza, di 23 anni, è finita sotto un treno al binario del sottopasso della stazione Porta Garibaldi di Milano.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti gli agenti della Polizia ferroviaria, i vigili del fuoco e il personale dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu).

I pompieri sono riusciti a estrarre da sotto il convoglio la 23enne, che è stata poi affidata al personale sanitario che l’ha assistita e trasportata all’ospedale Niguarda in codice giallo.

Come sta la ragazza investita dal treno a Milano

Nonostante la gravità della dinamica dell’investimento, la ragazza ha riportato solo contusioni e ferite lievi.

La giovane, fortunatamente, non è in pericolo di vita.

Ripercussioni sulla circolazione

L’operazione di salvataggio e i successivi rilievi di rito coordinati dalla Polizia ferroviaria hanno causato inevitabili rallentamenti e ritardi alla circolazione ferroviaria nello snodo di Milano.

Si sospetta un gesto volontario

La dinamica dei fatti che hanno portato all’investimento della ragazza non è stata ancora del tutto chiarita.

Stando a quanto riferito da Milano Today, il principale sospetto è che possa essersi trattato di un tentativo di suicidio. Non si esclude, però, l’ipotesi della caduta accidentale.

Parlare di suicidio è complesso. In caso di emergenza è possibile contattare il 112. Chi si trova in pericolo o conosce qualcuno che lo è può rivolgersi al Telefono Amico chiamando lo 02 2327 2327, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 24, oppure tramite chat WhatsApp al numero 324 011 7252, disponibile dalle 18 alle 21. Un altro riferimento è Samaritans Onlus, raggiungibile al numero 06 77208977 (secondo il proprio piano tariffario), con servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.