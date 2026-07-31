Investito da un'auto a Torre Colimena mentre passeggia, 13enne grave: conducente perde il controllo del mezzo

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Un giovane di 13 anni è morto investito da un’auto a Torre Colimena, marina di Manduria in provincia di Taranto. Il ragazzino, turista originario di New York, stava passeggiando sul lungomare con i genitori quando la macchina lo ha centrato. Alla guida una donna che avrebbe perso il controllo del mezzo. La vittima è stata trasportata in ospedale in gravissime condizioni.

13enne investito a Torre Colimena

Il 13enne passeggiava con i genitori e i due fratelli sul lungomare a Torre Colimena, quando un’auto è piombata sul marciapiede investendolo in pieno.

Alla guida della Pegeout, riporta la Repubblica, c’era una donna del posto, che ha deviato improvvisamente la corsa travolgendo il minore.

ANSA

Il mezzo, fuori controllo, si è fermato solo grazie ad alcune pesanti fioriere, che hanno impedito alla vettura di investire anche altre persone.

L’impatto sarebbe stato molto violento, con il 13enne che è stato sbalzato in aria per poi rimanere immobile sul selciato.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono arrivati in poco tempo i soccorsi e il ragazzino è stato trasportato d’urgenza in ambulanza all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

Nel nosocomio la vittima è stata presa in carico dal personale medico che ha subito considerato le sue condizioni molto gravi.

Il 13enne avrebbe riportato diverse fratture, alcune scomposte, sia alle braccia che alle gambe, e ha subito un trauma toracico.

È stato necessario un intervento d’urgenza per limitare i danni delle fratture e fermare le emorragie, dopodiché c’è stato il trasferimento in terapia intensiva. Resta in prognosi riservata.

Le indagini per ricostruire l’accaduto

Oltre ai soccorsi, sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Manduria per compiere le indagini e ricostruire quanto accaduto.

La donna alla guida della Pegeout è stata trovata sotto shock e ha riferito di avere avuto problemi con il cambio automatico dell’auto.

Gli investigatori stanno conducendo tutte le verifiche e sentendo i testimoni per accertare quale sia stata la dinamica dell’incidente. La famiglia del 13enne, arrivata da pochi giorni a Torre Colimena da New York per trascorrere le vacanze estive, era presente al momento dell’impatto con l’auto.