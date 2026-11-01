Investito da un'auto mentre attraversa via Cristoforo Colombo a Roma, morto uomo di 34 anni

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragico incidente stradale a Roma. Un uomo di 34 anni è morto dopo essere stato travolto da un’auto mentre attraversava la strada in via Cristoforo Colombo, in zona Casal Palocco. Il conducente della vettura, un diciannovenne, è rimasto ferito e trasportato in ospedale, illesi invece gli altri quattro occupanti, tutti ragazzi di 19 e 20 anni.

Investito da un’auto a Roma, morto 34enne

Incidente stradale mortale a Roma: è successo nel cuore della notte, nelle prime ore di oggi, domenica primo novembre, in via Cristoforo Colombo, in zona Casal Palocco. Un pedone è stato investito da una Fiat 500X mentre attraversava la strada. Lo riporta Adnkronos.

Violento l’impatto, che non ha lasciato scampo all’uomo, 34 anni. Per lui non c’è stato nulla da fare, inutili i soccorsi: è morto sul colpo dopo essere stato travolto dall’auto.

Ferito il conducente dell’auto

Nell’incidente è rimasto ferito il conducente dell’auto, un ragazzo di 19 anni: è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale per le cure e gli accertamenti di rito. Illesi invece i quattro passeggeri che viaggiavano a bordo dell’auto, tutti giovani italiani di età compresa tra i 19 e i 20 anni.

Sul posto, oltre al 118, sono intervenute le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, è stata temporaneamente chiusa la carreggiata laterale della Colombo in direzione Eur.

Le indagini

Gli agenti della polizia locale hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al vaglio la posizione del 19enne alla guida dell’auto, che potrebbe venire indagato per omicidio stradale.

Portato in ospedale, è stato sottoposto all’alcoltest e nei suoi confronti sono stati disposti gli accertamenti tossicologici per accertare se fosse alla guida sotto l’effetto di alcol o stupefacenti.