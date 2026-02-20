Investito dal treno, morto ragazzo di 17 anni distratto dalle cuffie nelle orecchie: è strage di giovanissimi

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Non si sarebbe accorto del treno in arrivo perché aveva le cuffie nelle orecchie ed è stato travolto. Un 17enne del Trapanese è morto dopo essere stato investito a Mazara del Vallo da un convoglio in arrivo dal capoluogo di provincia, mentre stava potando dei rami vicino ai binari. Inutile il tentativo del macchinista di frenare.

Il 17enne travolto dal treno a Castelvetrano

L’episodio è avvenuto intorno alle 12.30 di venerdì 20 febbraio, nel tratto di ferrovia Trapani-Castelvetrano all’altezza di contrada San Nicola, nel comune di Mazara del Vallo.

Secondo quanto ricostruito dalla Polfer, il 17enne avrebbe avuto indosso le cuffie con la musica a tutto volume mentre si trovava vicino ai binari: nonostante anche i fischi del treno, non si sarebbe accorto dell’arrivo del convoglio ed è stato travolto, morendo sul colpo.

Oltre ai ripetuti tentativi di avvisare il ragazzo con i segnali acustici, il macchinista avrebbe anche cercato di fermare il treno, ma la motrice non ha frenato in tempo. Il 17enne è morto sul colpo.

La ricostruzione dell’incidente

Da quanto emerso finora dalle indagini della polizia ferroviaria, il 17enne era impegnato nella potatura di alcuni alberi che costeggiano i binari e quando è stato investito stava probabilmente ripulendo dai rami il terreno accanto alla rotaia.

Il ragazzo di origina tunisina viveva insieme alla famiglia nel comune vicino di Campobello di Mazara e lavorava in campagna.

Sul cadavere la procura di Marsala ha disposto l’autopsia, mentre gli agenti della Polfer di Marsala con l’aiuto dei colleghi di Trapani stanno effettuando gli accertamenti sull’incidente, anche per escludere un eventuale gesto volontario.

I precedenti

La morte del 17enne è solo l’ultimo di una serie di incidenti letali sui binari, in cui hanno perso la vita spesso ragazzi e ragazze anche perché distratti.

Tra i più recenti, la morte di una ragazza travolta dal treno a Cadorago, nel Comasco, e di una 14enne travolta da un treno a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, mentre attraversava il passaggio a livello abbassato con le cuffie nelle orecchie.

A ottobre 2024, un uomo è morto investito da un treno ad Acerra, nel Napoletano, anche lui distratto probabilmente dalla musica.