Investito e travolto da un furgone a Milano, 12enne gravissimo: trovato incosciente, genitori sotto choc

Incidente grave a Milano nel pomeriggio. Un ragazzino di appena 12 anni è stato investito da un camion in via Bernardino Verro, nella periferia sud della città. Il giovane è arrivato privo di conoscenza e in codice rosso all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le condizioni sono giudicate estremamente gravi dal personale medico. Sul posto i genitori e il conducente del camion, che ha chiamato i soccorsi.

12enne travolto da un camion

Un camion ha investito e ferito gravemente un bambino di 11-12 anni. Il ragazzino è stato travolto intorno alle 17:30 di giovedì, mentre percorreva via Bernardino Verro, nel quartiere Morivione, a sud di Milano.

Sul posto sono arrivati i genitori del giovane ferito e il conducente del camion. L’uomo non si è dato alla fuga, come purtroppo accade spesso in simili incidenti: è rimasto sul posto e ha chiamato i soccorsi.

Ambulanze, automedica e forze dell’ordine sono intervenute rapidamente. Il ragazzo, in codice rosso, è stato infine trasportato in elisoccorso all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Come sta il 12enne?

Il ragazzino, di età tra gli 11 e i 12 anni, è stato soccorso dal personale medico. Stabilizzato sul posto, si apprende che le sue condizioni sono apparse subito molto gravi.

Invece del trasporto in strada, è stato così deciso di farlo viaggiare in elisoccorso. È arrivato in codice rosso in ospedale.

Dalle prime indicazioni: non era sveglio quando è stato trasportato. Le sue condizioni sono quindi considerate gravi. In alcuni notiziari locali di parla di condizioni “disperate”.

Secondo incidente con un furgone in due giorni

È il secondo grave incidente che coinvolge un furgone a Milano nel giro di due giorni.

Mercoledì, all’incrocio tra via Fratelli Bronzetti e via Macedonio Melloni, un uomo alla guida di un Citroën Jumper bianco, veicolo analogo al Boxer della Peugeot, ha travolto e ucciso sulle strisce pedonali Franco Bertolotti, 63 anni.

Il conducente è fuggito senza prestare soccorso, ma è stato rintracciato e fermato giovedì mattina al termine di rapide indagini, in una lavanderia della zona.