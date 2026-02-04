Investiva importi elevati rispetto alle sue possibilità a Perugia, arrestato imprenditore vicino ai Casalesi
Sequestrati beni per 5 milioni a un imprenditore siciliano accusato di riciclaggio per il clan Casalesi. Operazione della DIA e Guardia di Finanza.
Per un imprenditore siciliano 62 anni è stato disposto il sequestro e la confisca di beni per 5 milioni di euro, al termine di un intervento della Direzione Investigativa Antimafia e dalla Guardia di Finanza. Il provvedimento, disposto dal Tribunale delle Misure di Prevenzione di Perugia, è stato adottato per presunte attività di riciclaggio a favore del clan dei Casalesi.
Imprenditore sospetto a Perugia
L’operazione ha preso avvio da una proposta firmata dal Direttore della DIA. L’attenzione degli investigatori si è concentrata sull’imprenditore, attualmente detenuto, il cui profilo economico-patrimoniale è stato ritenuto sospetto per la vicinanza al noto clan campano.
L’uomo, originario della Sicilia, è stato ritenuto responsabile di aver agevolato il clan dei Casalesi attraverso il riciclaggio dei capitali accumulati illecitamente.
Secondo quanto emerso dalle indagini a partire dal 2010 anno avrebbe effettuato ingenti investimenti nel settore immobiliare in diverse regioni italiane, con importi giudicati sproporzionati rispetto alle sue capacità reddituali.
I beni sequestrati e confiscati
La confisca ha riguardato quote di partecipazione, immobili e conti correnti riconducibili a 9 società con sedi nelle province di Milano, Verona, Massa Carrara, Pistoia, Forlì e Pordenone.
Tra i beni sottoposti a provvedimento figura anche un fabbricato in corso di costruzione destinato ad abitazioni private in provincia di Messina. Il valore complessivo dei beni sequestrati e confiscati è stato stimato in circa 5 milioni di euro.
Le motivazioni del provvedimento
Il Tribunale delle Misure di Prevenzione di Perugia ha disposto il sequestro e la confisca sulla base delle risultanze di procedimenti penali, alcuni dei quali già definiti e altri ancora in corso.
Il più grave di questi è stato incardinato proprio a Perugia. Gli inquirenti hanno ritenuto che l’imprenditore presentasse una pericolosità qualificata, legata alla sua contiguità con il clan dei Casalesi e alla gestione di capitali di provenienza illecita.
L’operazione condotta dalla Direzione Investigativa Antimafia e dalla Guardia di Finanza rappresenta un nuovo colpo alle attività di riciclaggio e infiltrazione mafiosa nel tessuto economico italiano. Il sequestro e la confisca dei beni, per un valore di circa 5 milioni di euro, confermano l’impegno delle autorità nel contrasto alla criminalità organizzata e nella tutela della legalità economica nel tessuto sociale italiano.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.