Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 40 anni è stato salvato dalla Polizia di Stato dopo un tentativo di suicidio a Caserta. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione di alcuni operai e alla prontezza degli agenti, che hanno individuato il luogo e praticato le manovre di rianimazione. L’uomo è stato poi affidato alle cure dei sanitari e ricoverato in gravi condizioni, ma è vivo.

La segnalazione e l’allarme lanciato dagli operai

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il drammatico episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri. Tutto è iniziato quando il custode di un parco privato ha contattato il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sessa Aurunca, riferendo che alcuni operai erano stati avvisati dalla moglie di un loro collega. La donna aveva ricevuto un video inquietante, in cui il marito manifestava l’intenzione di togliersi la vita. La situazione è apparsa subito grave, anche perché l’uomo risultava irreperibile da tempo, aumentando la preoccupazione tra amici e familiari.

Grazie a un’attenta analisi del filmato inviato dalla moglie e alla profonda conoscenza del territorio da parte degli agenti, la Polizia è riuscita a localizzare rapidamente il luogo in cui si trovava il 40enne. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto, hanno scoperto che l’uomo aveva già compiuto il gesto estremo e si trovava in condizioni critiche.

Le manovre di rianimazione decisive

Gli agenti hanno trovato l’uomo privo di coscienza e con evidenti segni di asfissia. Senza perdere tempo, lo hanno liberato dalla corda e hanno iniziato immediatamente le manovre di rianimazione. Le operazioni sono proseguite per diversi minuti, fino a quando l’uomo ha ripreso a respirare spontaneamente. L’intervento tempestivo della Polizia si è rivelato fondamentale per salvargli la vita.

Poco dopo, sul posto è giunto il personale sanitario del 118, che ha preso in carico l’uomo e lo ha trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie. L’uomo è stato ricoverato in gravi condizioni, ma grazie al pronto intervento degli agenti, è sopravvissuto al tentativo di suicidio.

Il ruolo fondamentale della collaborazione e della tempestività

L’episodio mette in evidenza l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, oltre alla rapidità d’azione che può fare la differenza in situazioni di emergenza. La segnalazione tempestiva degli operai, la prontezza della Polizia e l’arrivo dei sanitari hanno permesso di evitare una tragedia. Il caso, avvenuto a Caserta, sottolinea ancora una volta quanto sia fondamentale non sottovalutare segnali di disagio e agire con rapidità.

IPA