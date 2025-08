Inviata del TG3 intimidita dai coloni israeliani in Cisgiordania durante la diretta, uno aveva una pistola

L’inviata del TG3, Lucia Goracci, è stata interrotta e minacciata dai coloni israeliani in Cisgiordania mentre stava realizzando un servizio con il suo operatore Ivo Bonato a poca distanza dall’insediamento di Carmel, sulle colline a sud di Hebron. La giornalista ha raccontato che uno di loro aveva una pistola nella fondina e che ha chiuso la via d’uscita con il suo pick-up. La troupe è stata accusata di essere “amica dei palestinesi”.

Il racconto dell’inviata del TG3

“Ci sono dei coloni che stanno cercando di impedirci di fare questa diretta, per ora solo usando i clacson”, ha spiegato Lucia Goracci in un servizio girato il 29 luglio.

L’uomo, ha raccontato ancora, “ci ha fotografato, ha verificato chi fossimo e ha cominciato a dirmi: tu sei appena stata nel villaggio palestinese. Continuava a ripetermi il nome del villaggio, Umm al Khair e a dirmi: ‘Liar, friend of filastin‘. Tradotto in italiano: Bugiardi, amici dei palestinesi”.

Lucia Goracci in una foto d’archivio

La solidarietà alla giornalista da parte della Rai

“In riferimento a quanto rivelato dall’inviata in Medioriente Lucia Goracci, che ha raccontato in un post social delle minacce ricevute da lei e dall’operatore Ivo Bonato, Rai ribadisce il pieno sostegno e l’apprezzamento per il lavoro svolto, insieme all’impegno affinché gli inviati possano continuare a raccontare il conflitto in Medio Oriente in condizioni di maggior sicurezza possibile” è quanto si legge in una nota della Rai.

“Quanto accaduto a Lucia Goracci in Cisgiordania è inaccettabile. L’aggressione che ha subito da parte di un colono armato è tanto grave quanto sintomatica del clima in cui sono costretti a lavorare i reporter nei territori occupati” sono le parole della presidente della commissione di vigilanza Rai Barbara Floridia.

Floridia ha sottolineato che quanto accaduto “è il risultato di un contesto in cui il governo israeliano continua a limitare l’accesso dei giornalisti a Gaza, ostacolando la possibilità di raccontare cosa accade sul campo. E quando i giornalisti riescono comunque a documentare, spesso lo fanno a rischio della propria vita, senza alcuna reale tutela da parte delle autorità. Questo non è compatibile con una democrazia“.

Il post di Lucia Goracci

In un post su Facebook, Lucia Goracci è entrata un po’ più nel dettaglio di quanto accaduto.

La giornalista ha spiegato di essere andata a Umm al Kheir per “raccontare l’uccisione di Awdah Athaleen, da parte del più impunito dei coloni, Ynon Levi”.

Quando con l’operatore era ormai soli fuori dal villaggio, “durante una diretta siamo stati affrontati da un colono. Ci ha fotografato, ha verificato chi fossimo e ha cominciato a dirmi: tu sei appena stata nel villaggio palestinese”.

La tensione è salita al punto che “ci ha chiuso la via d’uscita con il suo pick-up. Ha cominciato a sgommare. Alla fondina aveva una pistola.” E ha aggiunto: “Ivo ed io attendevamo la linea. Continuava a ripetermi il nome del villaggio, Umm al Khair e a dirmi: liar, friend of filastin”. Che vuol dire bugiardi e amici dei palestinesi”.

La solidarietà di Fnsi e Usigrai

“Nel giorno in cui un intellettuale israeliano come David Grossman parla apertamente di genocidio a Gaza da parte del governo di Netanyahu, bisogna registrare anche l’ennesimo episodio di intolleranza e violenza”, è stata la dichiarazione di Alessandra Costante, segretaria generale della Federazione nazionale della Stampa italiana riferendosi a quanto accaduto all’inviata Rai Lucia Goracci.

“Un fatto – ha proseguito – che dimostra come una parte di Israele stia consapevolmente tagliando le radici democratiche di questo Paese, negando i principi essenziali della democrazia stessa per nascondere ciò che sta accadendo ai palestinesi. Fnsi è al fianco di Lucia Goracci e del suo operatore: siamo certi che non si faranno intimidire dalla violenza, seppur grave, di coloni che fondano la loro esistenza sulla cancellazione del popolo palestinese con il quale invece avrebbero dovuto convivere”.

La segretaria generale della Fnsi ha poi concluso lanciando un appello: “Non è più tempo di tattiche: come tutte le grandi potenze europee, l’Italia deve riconoscere lo Stato di Palestina. Ora è il momento. Ora per far cessare il fuoco e per salvare milioni di vite”.

Anche l’Usigrai ha fatto sapere, in una nota, di essere accanto a Lucia Goracci e all’operatore Ivo Bonato sottolineando che quanto accaduto “dimostra, se ce ne fosse ancora bisogno, quanto sia importante il ruolo dell’inviato sul campo in un contesto di crisi come quello mediorientale. Esserci per raccontare, a patto che venga tutelata l’incolumità dei giornalisti. Aspetto, quest’ultimo, a rischio anche in Cisgiordania ormai”.

“È invece tuttora impossibile per i giornalisti stranieri entrare a Gaza – si legge ancora nella nota – sempre più spesso invece dobbiamo vedere anche sul servizio pubblico contributi non giornalistici ma di propaganda. Come Usigrai non lo possiamo accettare. E come Usigrai denunciamo la strage dei colleghi palestinesi morti a Gaza. Per questo motivo abbiamo sostenuto e invitiamo a sostenere l’iniziativa Alziamo la voce per Gaza”.