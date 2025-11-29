Inviata di Fuori dal coro Costanza Tosi sequestrata in una macelleria a Roubaix, il racconto della giornalista

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Giornalista italiana sequestrata e minacciata in una macelleria francese. Costanza Tosi, inviata della trasmissione Fuori dal coro, ha denunciato di essere stata trattenuta per oltre un’ora in un negozio che vende carne halal a Roubaix, durante un servizio sulla presenza islamica nella città.

Il servizio di Fuori dal coro

L’inviata del programma Fuori dal coro condotto da Mario Giordano si trovava nel nord della Francia per un reportage sui presunti segnali di radicalizzazione nella cittadina e sarebbe stata bloccata da alcuni uomini in una macelleria halal, attività che vende carne che può essere consumata dai musulmani perché trattata secondo le regole dell’Islam.

Secondo uno stralcio del servizio anticipato sui profili social del programma di Rete 4, e come testimoniato dalla stessa Costanza Tosi, la giornalista ha subito anche minacce da parte delle persone presenti, che l’hanno trattenuta per accedere al contenuto del suo telefono.

Il racconto di Costanza Tosi

L’inviata ha ripercorso i passaggi della vicenda in un’intervista a La Verità: dopo uno scambio di domande e risposte descritto come cordiale con il proprietario della macelleria, l’uomo le avrebbe improvvisamente preso il cellulare.

“Quando mi ha detto di appoggiare il telefono ho pensato, semplicemente, che non volesse essere ripreso. Ho fatto come mi ha chiesto, ma non mi aspettavo certo quello che poi è successo”.

Le minacce e il sequestro

Subito dopo sarebbero intervenuti altri due individui, nel tentativo di sbloccare il telefono. Tra le resistenze della giornalista, uno degli uomini avrebbe minacciato di gettare lo smartphone nel tritacarne se non gli avesse dato il codice, fino ad arrivare a impedirle fisicamente di uscire dal negozio.

“Nella stanza sono entrate anche alcune donne che hanno bloccato la porta, in modo da non farmi uscire” è la testimonianza di Costanza Tosi, che a quel punto sarebbe stata anche minacciata.

“Se continui ancora ti tiro un destro in testa“, si sente dire nell’anticipazione del servizio da uno degli uomini in risposta alle urla dell’inviata di Rete 4.

La giornalista avrebbe desistito dopo oltre un’ora di intimidazioni ed è stata costretta a sbloccare il telefono, con cui, racconta “hanno fatto di tutto: hanno cancellato i video, sono entrati nei profili social, hanno fotografato i dati personali in modo da sapere chi sono e dove abito. Ridevano di me per umiliarmi e continuare a farmi paura”.

“Quando sono andata in caserma gli agenti mi hanno accolta sottolineando che non avrei dovuto registrare quei video senza permesso” ha aggiunto Tosi, riportando che gli agenti l’avrebbero informata come solitamente sia necessario “chiedere prima all’imam” per inoltrarsi in quel quartiere.