Inviati Report contro Piervincenzi e Presutti conduttori, Giulia Innocenzi e la squadra: "Pronti a dimetterci"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Gli inviati di Report sono pronti a dimettersi in blocco nel caso in cui la Rai dovesse andare avanti per la sua strada. Il folto gruppo di inviati del programma d’inchiesta si è presentato alla riunione, programmata prima della nomina dei conduttori, per parlare del futuro della trasmissione. Fanno notare che la decisione della Rai è arrivata prima dell’incontro e che hanno appreso i nomi dei nuovi conduttori dalle agenzie di stampa.

La squadra di Report incontra Corsini

In ritardo rispetto alla nomina dei nuovi conduttori del programma Rai, la squadra dei giornalisti di Report è riuscita a incontrare il direttore degli Approfondimenti, Paolo Corsini.

Sono stati proprio i giornalisti, arrivati in gruppo e compatti, a sottolineare come questa riunione fosse stata programmata prima della nomina dei conduttori e che quindi finalmente “possiamo parlare del futuro di Report“.

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Come fa notare Giulia Innocenzi, volto noto del programma: “Questa cosa sarebbe dovuta avvenire prima e non adesso”.

Le dimissioni in blocco

Giulia Innocenzi è la prima a parlare di fronte ai colleghi a nome della squadra di Report. Le viene chiesto quale sia lo stato della trattativa, ma fa notare che solo adesso e per la prima volta hanno avuto l’occasione di parlare con la direzione.

Si tratta infatti di una riunione programmata prima della nomina dei nuovi conduttori, Piervincenzi e Presutti. “Siamo qui pronti ad ascoltare cosa ci debba dire la Rai”, sottolinea.

Un punto sul quale appaiono uniti e che viene usato contro la decisione della Rai sui nuovi conduttori è l’ipotesi di una dimissione in blocco di tutti gli inviati. “Noi ribadiamo il punto che abbiamo già espresso: se vengono nominati questi due conduttori, quindi se la Rai andrà avanti per la sua strada, noi inviati ci dimetteremo in blocco”, ha spiegato.

Il dialogo con i nuovi conduttori

La squadra si dice pronta a dialogare con i nuovi conduttori, così come a interloquire con l’azienda. Danilo Procaccianti è intervenuto per ribadire la disponibilità della squadra al confronto con i nuovi conduttori.

“Noi non abbiamo problemi a parlare con nessuno, siamo disponibili al dialogo con tutti, non c’è nessuna questione personale”, dichiara. Aggiunge però che, come ha detto la collega Innocenzi: “Per noi oggi comincia il dialogo con l’azienda in una riunione fissata dieci giorni fa per capire il futuro di Report”.

Futuro che sembra invece sia stato deciso dall’alto dalla Rai, in una corsa contro il tempo prima dell’inizio della nuova stagione. Gli stessi inviati hanno saputo solo dalle agenzie di stampa che ci sarebbero stati due nuovi conduttori. “Per noi questo è inaccettabile”, commenta.