Invito a partecipare al corteo per Gaza nel registro elettronico al liceo di Novi Ligure, è polemica

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Un liceo di Novi Ligure finisce nella bufera: ispettori scolastici sono stati chiamati a verificare se sia vero che il registro elettronico ClasseViva sia stato utilizzato impropriamente per invitare gli studenti a partecipare a un corteo per Gaza. “La pratica dell’indottrinamento degli studenti appartiene soltanto ai regimi totalitari”, ha commentato il ministro Valditara.

Cos’è il Sudario di Gaza

“Sudario di Gaza” è un grande telo bianco commemorativo recante i nomi scritti a mano di 18.457 bambini e ragazzi palestinesi uccisi a Gaza. Si tratta di un’opera itinerante che ha già fatto tappa in diverse città e che viene esibito durante i cortei.

Corteo per Gaza, polemica su un liceo

L’Ufficio scolastico del Piemonte ha disposto un’ispezione immediata: si punta a fare chiarezza sulla pubblicazione, all’interno della bacheca del registro elettronico ClasseViva del Liceo Edoardo Amaldi di Novi Ligure, di un invito rivolto agli studenti a partecipare al corteo “Sudario di Gaza”.

ANSA

Lo scopo è “accertare quanto accaduto” senza ritardi e verificare “l’eventuale utilizzo improprio di uno strumento istituzionale della scuola per finalità di convocazione a manifestazioni”.

L’agenzia Adnkronos riporta una reazione dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, che fa sapere come “qualora i fatti, riportati dalla stampa trovassero conferma, si configurerebbe una grave violazione della deontologia professionale“.

La reazione del ministro Valditara

Durissimo il commento del ministro Giuseppe Valditara: “La scuola costituzionale è quella che educa allo spirito critico, al pluralismo e che rifiuta ogni forma di indottrinamento”, ha detto. “La pratica dell’indottrinamento degli studenti appartiene soltanto ai regimi totalitari. L’ispezione servirà a ricostruire puntualmente l’accaduto e a individuare le relative responsabilità”.

A livello politico, la richiesta di chiarimenti è partita dal capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari. Che ha affermato: “Bene l’ispezione disposta dopo la mia segnalazione al Liceo di Novi Ligure che, secondo fonti stampa, tramite il registro elettronico avrebbe rivolto un invito a tutti gli studenti affinché partecipassero al corteo ‘Sudario di Gaza'”.

E ancora: “Ringrazio il ministro Valditara che ha accolto subito la mia richiesta per far luce e chiarire i contorni di una vicenda opaca che mette in discussione il ruolo della scuola e il confine tra formare uno studente e indottrinarlo”.