Iole Liberatori trovata morta in casa a Tor Bella Monaca, il figlio l'ha nascosta nell'armadio: "È caduta"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

In un appartamento in largo Ferruccio Mengaroni, nel cuore di Tor Bella Monaca, è stato trovato il cadavere di Iole Liberatori, 70 anni, nascosto dentro l’armadio. Gli investigatori hanno rilevato delle fratture alle ossa del viso e delle ferite alla testa. A nascondere nel mobile il cadavere con un sacchetto di plastica infilato sulla testa è stato il figlio della vittima. “L’ho nascosta ieri sera – ha detto l’uomo ai carabinieri immediatamente dopo il ritrovamento – è caduta, ha battuto la testa”. I militari lo hanno ascoltato in caserma. Durante l’interrogatorio il 51enne ha confessato l’omicidio.

Tor Bella Monaca: Iole Liberatori trovata morta nell’armadio

L’allarme per la scomparsa di Iole Liberatori, come riporta il quotidiano La Repubblica, è scattato giovedì 13 agosto, intorno a mezzanotte.

A chiamare il numero unico di emergenza è stata la sorella della vittima, dopo vari tentativi andati a vuoto di mettersi in contatto con la 70enne.

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L’allarme lanciato dalla sorella della 70enne

Da quanto emerso, la sorella era molto preoccupata per Iole perché da tempo era costretta a fare i conti con la dipendenza dalla droga del figlio, il quale pretendeva spesso soldi dalla madre.

L’uomo avrebbe ucciso la madre al culmine di una lite per questioni economiche.

La versione data dal figlio ai carabinieri

Il figlio, dopo aver nascosto il cadavere della madre nell’armadio, è rimasto in casa.

“L’ho nascosta ieri sera”, ha riferito l’uomo ai carabinieri, sostenendo inizialmente che la madre “è inciampata ed è caduta”, poi “ha battuto la testa”.

Gli investigatori hanno rilevato delle fratture alle ossa del volto e delle lesioni alla testa della 70enne che è stata trovata nell’armadio con una busta di plastica legata attorno alla testa.

Sul posto sono arrivati il medico legale e il pm di turno. Il figlio è stato accompagnato in caserma e interrogato a lungo. Alla fine ha ammesso di aver compiuto l‘omicidio.