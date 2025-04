Iperal nei guai con Kuehne+Nagel e maxi sequestro della Guardia di Finanza, l'azienda si difende dalle accuse

Giornalista Pubblicista, classe 1995. Laureata in Scienze della Comunicazione, prosegue gli studi in Informazione, Editoria e Giornalismo. Inizia scrivendo di Sport e colleziona qualche presenza in radio e negli studi televisivi in qualità di ospite. Collabora con diversi quotidiani nazionali e si occupa di Cronaca e Attualità, Esteri e Spettacolo.

Due società operanti nel settore della grande distribuzione finiscono nei guai. La Procura di Milano ha disposto due sequestri da 16,5 milioni ciascuno nei confronti di Iperal supermercati e della Kuehne+Nagel, effettuati dal Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Milano. Si ipotizza dichiarazione fraudolenta attraverso uso di fatture per operazioni inesistenti. Pertanto, sono in corso perquisizioni locali e su sistemi informatici nei confronti delle due ditte.

Iperal finisce nei guai con Kuehne+Nagel, sequestrati oltre 30 milioni

Dalle indagini è emerso che le due società hanno utilizzato il sistema della falsa fatturazione dalle proprie appaltatrici di servizi, a fronte di contratti di appalto simulati per mascherare una reale somministrazione di manodopera. Il fine era quello di – si legge sulle carte – “abbattere il proprio carico impositivo e previdenziale e avvantaggiarsi del risparmio d’imposta risultante dall’illecita detrazione dell’IVA”.

L’ipotesi di reato è di frode fiscale. La Procura, coordinata dal PM Paolo Storari ha già ottenuto la stabilizzazione di oltre 49mila lavoratori grazie alle inchieste. Nello specifico, a Iperal sono stati sequestrati 16.508.913,91 euro.

Fonte foto: IPA Agency, Guardia di Finanza

Milano, Guardia di Finanza – sequestro preventivo per oltre 33 milioni di euro nei confronti di Iperal e Kuehne+Nagel, società operanti, rispettivamente, nella grande distribuzione organizzata e nel settore dei trasporti e delle spedizioni

L’inchiesta portata avanti dalla Guardia di Finanza parla di una presunta somministrazione illecita di manodopera attraverso le cosiddette “società serbatoio” di lavoratori, a cui non venivano pagati contributi e oneri assistenziali.

Iperal si difende dall’accusa di frode fiscale

Con una nota, l’azienda Iperal supermercati ha espresso la sua posizione: “Riteniamo di aver sempre operato nel rispetto della normativa di riferimento sugli appalti. Leggeremo gli atti e la documentazione a supporto e valuteremo il da farsi nel rispetto della legalità e della trasparenza che ha sempre caratterizzato il nostro operato”.

Un’altra azienda accusata qualche mese fa di frode fiscale per 78 milioni di contributi non versati è la FedEx.

Indagati anche il CEO di Iperal Antonio Tirelli e il Manager di Kuehne+Nagel Ruggero Poli

Oltre alle due società sono stati indagati anche Antonio Tirelli, di 65 anni, amministratore delegato di Iperal, e Ruggero Poli manager per l’Italia del colosso svizzero. Il GIP convaliderà i provvedimenti di sequestro entro dieci giorni.

Un comunicato della Procura evidenzia come sia stato creato un “sistema” per garantirsi “tariffe altamente competitive” sul mercato, appaltando manodopera in modo irregolare a cooperative e società “filtro“, che assumevano formalmente i lavoratori per servizi di logistica e “movimentazione merci”. Questo per gli inquirenti favoriva “lo sfruttamento dei lavoratori” e “pratiche di concorrenza sleale“.

I racconti degli operai

Gli operai hanno riferito di essere “sorvegliati e fotografati“. A controllare l’operato dei lavoratori erano due addetti appositamente incaricati. Se il lavoro “non è stato fatto bene fanno delle fotografie che inviano su WhatsApp” al responsabile, afferma qualcuno.

E ancora: “Quando ho iniziato a lavorare eravamo 24, adesso siamo in 4. Ci fanno fare tanto lavoro in pochissimo tempo, ci chiedono di fare sempre di fretta. Il motivo è che ci pagano a ore, meno ore facciamo meno ci pagano”. I PM Paolo Storari e Valentina Mondovì hanno raccolto la denuncia di un lavoratore della cooperativa Fastec, all’epoca fornitrice di manodopera per Iperal.

Sono almeno una decina le testimonianze arrivate da parte degli addetti al carico e scarico della merce e altri dipendenti. Dai racconti “gli operai appaiono mere appendici della macchina“.