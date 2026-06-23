Ipertermia con le ondate di calore, i rischi per la salute legati al caldo dall'insolazione alla congestione

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Le ondate di calore possono rappresentare un rischio per la salute, soprattutto quando le temperature restano molto alte per più giorni consecutivi. Il pericolo aumenta se al caldo si associano umidità elevata, forte irraggiamento solare e scarsa ventilazione. I problemi legati al caldo vanno da sintomi lievi, come crampi e svenimenti, fino a condizioni più serie come disidratazione, congestione, stress da calore e colpi di calore.

Cos’è l’ipertermia e come riconoscerla

Come spiegato dal Ministero della Salute, l’ipertermia è un aumento della temperatura corporea dovuto all’incapacità dell’organismo di disperdere correttamente il calore.

Se dopo almeno mezz’ora in un luogo rinfrescato la temperatura corporea diminuisce, può trattarsi di ipertermia legata al caldo.

L’ipertermia può comparire dopo una lunga esposizione al sole, durante un’attività fisica in ambienti caldi o in luoghi chiusi non ventilati.

I sintomi possono includere debolezza, vertigini, malessere generale, nausea, sudorazione intensa e confusione.

Ipertermia e il rischio di insolazione

L’insolazione è provocata dall’esposizione prolungata alle radiazioni solari, soprattutto nelle giornate estive molto calde, senza vento e con sole intenso.

Può causare un aumento della temperatura corporea e una difficoltà del sistema di termoregolazione.

Tra i segnali più comuni ci sono:

arrossamenti della pelle,

eritemi,

ustioni,

sintomi simili a quelli del colpo di calore.

Congestione, perché fare attenzione alle bevande ghiacciate

La congestione può verificarsi quando una persona surriscaldata assume bevande molto fredde, soprattutto durante o subito dopo i pasti.

Lo sbalzo termico può provocare un eccessivo afflusso di sangue all’addome e rallentare o bloccare la digestione.

I primi sintomi possono essere sudorazione improvvisa e dolore toracico.

Per limitare il rischio è consigliabile bere in modo graduale, evitando liquidi ghiacciati quando il corpo è molto caldo.

Pressione bassa e stress da calore

Il caldo può favorire episodi di abbassamento della pressione, soprattutto nelle persone ipertese, cardiopatiche e negli anziani.

Il rischio aumenta quando si passa rapidamente dalla posizione sdraiata a quella in piedi.

Per questo è consigliabile alzarsi lentamente, fermandosi prima seduti sul bordo del letto per alcuni minuti.

Lo stress da calore è una condizione più seria. Può comparire durante un’attività fisica in un ambiente molto caldo e si manifesta con sudorazione intensa, debolezza, nausea, vomito, mal di testa, tachicardia, pressione bassa, irritabilità e confusione.

Se non riconosciuto e trattato rapidamente, può evolvere in colpo di calore.

Colpo di calore, i sintomi

Il colpo di calore è una delle conseguenze più gravi dell’esposizione a temperature elevate.

Si verifica quando la capacità di termoregolazione dell’organismo è compromessa.

Può manifestarsi all’aperto, in un ambiente chiuso o anche in luoghi non direttamente esposti al sole, soprattutto in presenza di umidità elevata e assenza di ventilazione.

I sintomi iniziali sono malessere improvviso, mal di testa, nausea, vomito e vertigini.

Possono seguire ansia, confusione, perdita di coscienza e rapido aumento della temperatura corporea, che può raggiungere anche 40-41 gradi in pochi minuti.

In presenza di sintomi compatibili con il colpo di calore è necessario contattare immediatamente i servizi di emergenza.

Chi rischia di più durante le ondate di calore

Le ondate di calore possono aggravare malattie preesistenti.

Sono particolarmente vulnerabili le persone con patologie cardiovascolari, cerebrovascolari, respiratorie croniche, diabete, malattie renali, disturbi psichici, patologie neurologiche e malattie del fegato.

Anche chi è costretto a letto o ha una ridotta capacità di prendersi cura di sé può essere più esposto. Alcuni farmaci utilizzati per asma, scompenso cardiaco, aritmie, ipertensione, diabete e disturbi neurologici o psichici possono interferire con la risposta dell’organismo al caldo o con lo stato di idratazione.