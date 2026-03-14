IPhone Fold pronto a rivoluzionare il mercato, data di uscita e costo dello smartphone pieghevole di Apple
IPhone Fold, lo smartphone avrà schermo da 7,8 pollici, interfaccia stile iPad, Touch ID. Ecco come potrebbe essere il primo pieghevole Apple
Il primo iPhone pieghevole potrebbe arrivare nel 2026 con uno schermo interno da circa 7,8 pollici e un’interfaccia simile a quella dell’iPad. Il dispositivo, ribattezzato provvisoriamente iPhone Fold, introdurrebbe multitasking con due app affiancate, fotocamera con foro nel display e Touch ID al posto di Face ID. Il costo stimato supererebbe i 2000 dollari.
- iPhone Fold, il primo pieghevole Apple
- Le novità dell'ìPhone pieghevole
- Fotocamera con foro nel display
- Quando arriva e possibile costo
iPhone Fold, il primo pieghevole Apple
Apple si prepara a entrare nel mercato specifico con il suo primo smartphone pieghevole, un dispositivo destinato a distinguersi nettamente dagli iPhone tradizionali.
Secondo numerose indiscrezioni diffuse negli ultimi mesi, il futuro iPhone Fold non sarà soltanto un telefono con schermo flessibile, ma un prodotto progettato per cambiare radicalmente il modo in cui si utilizza uno smartphone quando lo schermo si espande.
L’obiettivo della casa di Cupertino sarebbe quello di avvicinare l’esperienza d’uso a quella di un tablet, pur mantenendo il sistema operativo iOS e le logiche tipiche degli iPhone.
Le novità dell’ìPhone pieghevole
A dispositivo aperto, lo schermo interno dovrebbe raggiungere circa 7,7-7,8 pollici, con proporzioni simili a quelle dell’iPad mini. Apple starebbe quindi sviluppando una versione di iOS capace di adattarsi automaticamente al display più grande. Diverse app potrebbero presentare barre laterali, pannelli aggiuntivi e nuove modalità di navigazione, soluzioni già diffuse sui tablet dell’azienda.
Tra le novità più rilevanti ci sarebbe anche la possibilità di visualizzare due applicazioni contemporaneamente sullo schermo interno, una funzione diffusa da anni sui pieghevoli Android ma finora assente sugli iPhone. In pratica, una volta aperto, il dispositivo potrebbe essere usato per scrivere documenti, leggere contenuti, guardare video o consultare più informazioni nello stesso momento, replicando parzialmente l’esperienza di un tablet.
Fotocamera con foro nel display
Una delle modifiche più sorprendenti riguarda la parte frontale del dispositivo. Apple avrebbe inizialmente valutato l’utilizzo di una fotocamera nascosta sotto lo schermo, ma avrebbe poi scelto una soluzione più tradizionale: un piccolo foro nel display per la fotocamera frontale.
Si tratta di una novità assoluta per iPhone, che fino ad oggi ha utilizzato il notch e poi la cosiddetta “Dynamic Island”. Il cambiamento sarebbe legato a limiti tecnici: lo spazio interno del pieghevole, molto sottile, non permetterebbe di integrare i sensori necessari al Face ID, che verrebbe quindi eliminato.
Al suo posto Apple potrebbe reintrodurre Touch ID integrato nel tasto laterale, una soluzione già adottata su alcuni modelli di iPad.
Quando arriva e possibile costo
Secondo gli analisti del settore, il primo iPhone di questa tipologia dovrebbe entrare in produzione nella seconda metà del 2026, con una possibile presentazione durante l’evento autunnale dedicato alla nuova generazione degli smartphone
Il prezzo sarà probabilmente molto elevato. Diverse stime indicano una cifra compresa tra 2000 e 2500 dollari, il che lo renderebbe il modello più costoso mai lanciato da Apple.