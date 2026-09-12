Ipomania, cos'è la malattia dell'ex calciatore Lavezzi legata al disturbo bipolare: il motivo dei tremori

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Dopo la diffusione di un video divenuto virale, con protagonista l’ex calciatore Ezequiel Lavezzi, si torna a parlare di ipomania, un disturbo dell’umore legato allo spettro bipolare. Lo psichiatra Claudio Mencacci ne spiega sintomi e rischi, mentre altri esperti hanno chiarito che i tremori mostrati dall’ex calciatore potrebbero essere un effetto collaterale dei farmaci in cura.

La malattia di Lavezzi

Nel video circolato sui social, l’ex calciatore di Napoli e Psg Ezequiel “Pocho” Lavezzi appare muovere le gambe in modo insistente e nervoso, un gesto che molti tifosi hanno scambiato per tremori derivanti da una malattia.

L’episodio è stato direttamente collegato al percorso terapeutico, avviato da Lavezzi dopo il ricovero in una clinica argentina nei primi mesi del 2024, di cui lui stesso aveva parlato con franchezza, raccontando di essersi curato “per non compromettere il futuro del figlio”.

A fare chiarezza sulla natura del disturbo era stato, all’epoca, il suo avvocato Mauricio D’Alessandro, che aveva escluso qualsiasi legame con droghe o alcol. Lo aveva definito invece “un disturbo psichiatrico che potrebbe spingere qualcuno a farsi del male”, per poi precisare che si trattava nello specifico di ipomania, “un disturbo cronico che colpisce l’umore”.

Che cos’è l’ipomania

A spiegare che vuol dire soffrire di ipomania è il professor Claudio Mencacci, copresidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia (Sinpf) ed ex direttore di neuroscienze all’ospedale Fatebenefratelli-Sacco di Milano.

Mencacci spiega che “gli episodi ipomaniacali si osservano tipicamente nei disturbi di tipo bipolare, che portano gli individui che ne sono affetti a sperimentare alterazioni dell’umore sia in senso depressivo che maniacale-euforico”.

Lo specialista descrive la condizione come uno stato caratterizzato da “umore elevato, eccitazione, aumentata produttività e ottimismo” che si accompagna ad almeno tre tra sintomi come autostima esagerata, riduzione del sonno, logorrea, pensieri accelerati, distraibilità e comportamenti a rischio, come spese eccessive o investimenti azzardati.

Mencacci sottolinea inoltre come l’ipomania non vada confusa con un semplice buonumore passeggero. Si tratta di un’alterazione duratura, che può durare da un minimo di tre giorni a diverse settimane, capace in alcuni casi di sfociare in comportamenti aggressivi o pericolosi.

Tra i fattori scatenanti, lo psichiatra cita anche l’abuso di sostanze come alcol, anfetamine e cocaina, oltre a possibili effetti collaterali di alcuni farmaci.

La spiegazione dei tremori

Proprio sul fronte farmacologico si concentra l’ipotesi più accreditata sul “tremore” mostrato da Lavezzi nel video. Secondo diversi esperti, il movimento ripetitivo delle gambe potrebbe rientrare tra i sintomi extrapiramidali indotti da farmaci, un effetto collaterale non raro di antipsicotici, antidepressivi e stabilizzatori dell’umore, e non un segno diretto dell’ipomania.

Sul piano terapeutico, il trattamento prevede tipicamente una combinazione di stabilizzatori dell’umore, psicoterapia e, quando necessario, terapie di gruppo, insieme all’adozione di stili di vita protettivi. Importanti sono attività fisica, sonno regolare ed eliminazione di sostanze stimolanti come caffeina e alcol.