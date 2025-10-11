Ipotesi incendio doloso a Cornaredo, trovate tracce di accelerante nell'appartamento da cui è nato il rogo

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

C’è l’ipotesi che l’incendio a Cornaredo (Milano) sia di tipo doloso. Il rogo è partito intorno alle 4.30, nella notte tra il 10 e l’11 ottobre 2025, dalla stanza di un 55enne che viveva in un appartamento con i genitori. I rilievi nell’abitazione hanno evidenziato il possibile uso di un accelerante. Nel rogo sono morte tre persone, il 55enne e i genitori.

L’ipotesi incendio doloso a Cornaredo

L’incendio ha avuto origine in un appartamento di un condominio a Cornaredo, nella periferia ovest di Milano.

Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco e dei carabinieri della compagnia di Corsico, a cui sono affidate le indagini, il rogo si sarebbe sviluppato nella camera di un uomo di 55 anni.

ANSA

La palazzina in cui è nato un incendio a Cornaredo

Gli investigatori, coordinati dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, sono al lavoro sull’ipotesi che il rogo possa essere stato provocato volontariamente.

Il racconto dei primi vigili intervenuti e i rilievi effettuati nell’appartamento nella mattinata di sabato hanno evidenziato il possibile uso di un accelerante, anche se non è ancora chiaro se si sia trattato di benzina o alcol.

Chi sono le vittime

Nell’incendio sono morte tre persone: il 55enne Carlo Laria, dalla cui camera è partito il rogo e i genitori Benito Laria, 88enne originario di Tornaco nel Novarese, e la moglie Carmela Greco, 82enne nata ad Augusta in provincia di Siracusa.

Le vittime vivevano in un appartamento al primo piano di una palazzina di sei piani in via Cairoli, dove abitano 17 famiglie per un totale di una cinquantina di persone (tutte evacuate dai vigili del fuoco).

Lo stabile è stato dichiarato inagibile dai pompieri. Diciannove persone sono state controllate sul posto dal personale sanitario del 118, mentre otto sono state trasportate in ospedale per accertamenti. Nessuno sarebbe grave.

Il racconto dei vicini di casa

Come riporta il Corriere della Sera, uno dei vicini di pianerottolo delle vittime ha raccontato di aver “sentito gridare aiuto e poi picchiare alla mia porta e allora ho aperto e ho visto Benito che urlava di chiamare i pompieri. Aveva la porta aperta e dall’interno uscivano le fiamme. Poi è corso dentro e non l’ho più visto”.

“È uscito e urlava che il figlio stava bruciando, poi ha chiesto di chiamare i soccorsi ed è rientrato tra le fiamme e il fumo”, ha raccontato un’altra vicina.

Secondo il vicinato l’88enne, ex conducente di autobus in pensione, viveva insieme con la moglie, che camminava a fatica con un deambulatore, e con il figlio 55enne, in maniera pacifica e senza mai creare problemi nel condominio.

Secondo la ricostruzione, dopo aver chiesto aiuto al vicino, l’88enne sarebbe rientrato in casa per mettere in salvo la moglie ma sarebbe caduto a terra in cucina, soffocato dal fumo.