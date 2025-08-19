Ipotesi mucca pazza per la morte di Edoardo Righetto a Rubano, dubbi sull'encefalopatia mortale

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un uomo di 61 anni, un imprenditore originario di Rubano (provincia di Padova), Edoardo Righetto, è morto lo scorso 12 agosto in ospedale a causa di quella che è inizialmente sembra una encefalopatia. C’è però il dubbio che la malattia potrebbe essere stata causata dal morbo della “mucca pazza”, si attendono quindi i risultati delle analisi sul liquido spinale.

Morto il 61enne Edoardo Righetto di Rubano

È morto lo scorso martedì 12 agosto il 61enne Edoardo Righetti, imprenditore originario di Rubano (provincia di Padova) deceduto nell’ospedale del capoluogo Veneto.

L’uomo aveva richiesto delle cure mediche a causa di un dolore insistente al piede che, una volta peggiorato, lo ha costretto a un ricovero presso il nosocomio padovano.

123RF Morto il 61enne Edoardo Righetto, originario di Rubano (Padova): dubbi sull’encefalopatia mortale, si sospetta il morbo della mucca pazza

Dopo il veloce peggioramento delle condizioni, il ricovero dell’uomo è stato prolungato per tre giorni, con gli accertamenti del personale sanitario che hanno evidenziato una forma di encefalopatia da prioni, proteine alterate presenti nel cervello responsabili di malattie degenerative molto rare.

Il sospetto del morbo della mucca pazza

L’encefalopatia da prioni è una patologia degenerativa molto rara, il cui nome è giunto alle orecchie del grande pubblico una ventina di anni fa, quando ci furono molti casi di quella malattia che venne definita “morbo della mucca pazza”.

La forma più comune di questo tipo di encefalopatie è difatti la malattia di Creutzfeldt-Jakob (MCJ), che è la più frequente e può essere sporadica, genetica o acquisita. Una variante della MCJ è associata all’encefalopatia spongiforme bovina, il cosiddetto “morbo della mucca pazza”.

Ma per capire se sia stata proprio questa variante a scatenare la malattia che ha portato al decesso del 61enne di Rubano bisognerà attendere i risultati delle analisi sul liquido spinale.

I rischi legati al morbo della mucca pazza

Le encefalopatie da prioni sono un gruppo di malattie neurodegenerative rare e sempre fatali, causate dall’accumulo nel cervello di proteine anomale chiamate prioni. Queste proteine, una volta mal ripiegate, inducono anche le forme sane a trasformarsi, dando origine a lesioni tipiche del tessuto nervoso con aspetto “spugnoso”.

Tra le principali forme note nell’uomo figurano la malattia di Creutzfeldt-Jakob, l’insonnia familiare fatale e la Kuru (storicamente legata a pratiche rituali di cannibalismo in Papua Nuova Guinea), mentre negli animali si ricordano la scrapie delle pecore e, soprattutto, l’encefalopatia spongiforme bovina, meglio conosciuta come “morbo della mucca pazza”.

Proprio quest’ultima, emersa in Gran Bretagna alla fine degli anni Ottanta, può trasmettersi all’uomo attraverso il consumo di carne contaminata e provocare la variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob (vMCJ), caratterizzata da un rapido deterioramento cognitivo e motorio.