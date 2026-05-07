Ipotesi ripescaggio Italia al Mondiale 2026, le rassicurazioni chieste dall'Iran alla Fifa dopo Vancouver

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Si continua a parlare della possibilità di un ripescaggio per l’Italia al Mondiale 2026 di calcio in programma quest’estate in Usa, Messico e Canada. L’Iran, cioè la nazione che lascerebbe spazio agli Azzurri a causa della guerra, ha chiesto rassicurazioni alla Fifa dopo i fatti di Vancouver, dove una delegazione iraniana che avrebbe dovuto partecipare al congresso Fifa è stata respinta al confine col Canada.

Gli ultimi sviluppi sul possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale

Nonostante nei giorni scorsi il presidente della Fifa Gianni Infantino abbia chiuso la porta a un ripescaggio dell’Italia al Mondiale 2026, confermando la partecipazione al torneo dell’Iran, le speranze azzurre restano accese.

Come riportato da Nbc News, infatti, il presidente della Federazione Mehdi Taj ha dichiarato che la Fifa deve garantire che il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) non venga insultato dagli Stati Uniti d’America, qualora l’Iran dovesse decidere di giocare nel Paese al Mondiale 2026.

A margine di una manifestazione filo-governativa a Teheran, lo stesso Mehdi Taj ha riferito all’emittente statale IRIB di aver chiesto rassicurazioni alla Fifa in merito al trattamento riservato alla delegazione iraniana negli Usa, per evitare che si ripetano “incidenti” come quello andato in scena recentemente a Vancouver.

Le parole di Taj: “Abbiamo bisogno di garanzie per il nostro viaggio. Non hanno il diritto di insultare i simboli del nostro sistema, in particolare il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche”.

Il presidente della Federazione iraniana ha aggiunto: “Devono prestare seria attenzione alla questione. Se esiste una tale garanzia e la responsabilità viene chiaramente assunta, allora un incidente come quello accaduto in Canada non si ripeterà”.

ANSA

Cosa è successo a Vancouver

Le parole di Mehdi Taj fanno riferimento a quanto successo la scorsa settimana a Vancouver: una delegazione iraniana, di cui faceva parte lo stesso presidente della Federazione, è stata respinta al confine col Canada, dove avrebbe dovuto prendere parte al congresso della Fifa.

Taj ha poi affermato che sia stata loro la scelta di tornare indietro, precisando però di aver trovato irrispettoso il comportamento della polizia di frontiera canadese e confermando che il visto del presidente delle Forze Armate iraniane (FFIRI) sarebbe stato annullato mentre era in volo, proprio a causa dei suoi legami con le Guardie Rivoluzionarie (inserite nel 2024 nella lista di organizzazioni terroristiche dal Canada, 5 anni dopo che gli Usa avevano preso la medesima decisione).

Il segretario generale della Fifa, Mattias Grafstrom, ha inviato una lettera per esprimere rammarico per il “disagio e la delusione” subiti dagli iraniani in Canada.

La missiva conteneva anche un invito per la Federazione iraniana a Zurigo il prossimo 20 maggio proprio per un incontro sui Mondiali. Entro quel giorno, verosimilmente, l’Iran scioglierà le riserve su una partecipazione o meno al Mondiale 2026.

Le parole di Infantino e Trump su Iran al Mondiale e ripescaggio Italia

Aprendo il congresso della Fifa a Vancouver, il presidente Gianni Infantino ha dichiarato: “L’Iran giocherà i Mondiali e il motivo è semplice: dobbiamo unire la gente”.

Come Infantino, anche Donald Trump, recentemente, ha allontanato l’ipotesi di un ripescaggio dell’Italia al Mondiale 2026, eventualità caldeggiata dall’inviato speciale Paolo Rampolli.

Le parole del presidente Usa: “L’Italia al posto dell’Iran ai Mondiali? Non ci penso troppo. È una domanda interessante, stanno pensando di rimpiazzare l’Iran? Non vogliamo penalizzare gli atleti“.

Sulla questione è intervenuto anche il segretario di Stato Marco Rubio: “Non so da dove venga fuori tutto questo. (…) Il problema non sarebbero gli atleti, ma alcune delle altre persone che l’Iran vorrebbe portare, alcune delle quali hanno legami con le Guardie Rivoluzionarie. Se gli atleti verranno o no, dipenderà dalla decisione dell’Iran. Quello che non possono fare è portare un gruppo di terroristi delle Guardie Rivoluzionarie nel nostro Paese e fingere che siano giornalisti e preparatori atletici”.