Ipotesi Sigfrido Ranucci a La7, Urbano Cairo starebbe corteggiando il giornalista per fargli lasciare la Rai

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Sigfrido Ranucci potrebbe lasciare la Rai per La7. Secondo un’indiscrezione del quotidiano Libero, l’ex conduttore di Report e l’editore Urbano Cairo si sarebbero visti “almeno due se non tre” volte nelle ultime settimane, in incontri riservati per avviare una trattativa. Una mossa che arriva mentre a La7 si prepara l’addio di Enrico Mentana al Tg.

Sigfrido Ranucci e gli incontri con Urbano Cairo

Come riporta Libero, che cita fonti qualificate, non si sarebbe trattato di “una chiacchierata di cortesia”. Il giornalista sarebbe pronto a misurarsi con nuovi progetti tv e a “fare davvero concorrenza al nuovo Report”, il programma che ha guidato per anni su Rai 3 e dal quale è stato allontanato. Al momento, però, non ci sono conferme né da parte di Ranucci né da parte dell’editore.

Anzi, solo due settimane fa Cairo aveva escluso questa ipotesi. “Ho incontrato Ranucci, una volta, ad ottobre scorso”, aveva raccontato il 29 ottobre a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, come riportato dall’ANSA. “Di sicuro io non ero interessato a portarlo a La7 né ci ho mai pensato”.

L’incontro, secondo il patron di Rcs, riguardava un libro del giornalista, poi uscito con un altro editore.

Gli ostacoli a La7, da Formigli a Mentana

Anche se la trattativa fosse reale, la strada non sarebbe in discesa. Il primo ostacolo, scrive Libero, è il costo: tra ingaggio, produzione e collocazione in palinsesto, l’operazione andrebbe valutata “attentamente”. Il secondo riguarda gli equilibri interni della rete, dove lavora già Corrado Formigli, conduttore di Piazzapulita.

“L’ostilità tra i due, a quanto risulta, sarebbe aperta”, si legge nell’articolo. Sullo sfondo c’è poi il futuro del telegiornale di La7: secondo il quotidiano, Mentana a fine anno lascerà la conduzione e “al 99%” anche la direzione del Tg.

Al momento, però, non risulta che a Ranucci sia stato proposto un ruolo preciso.

Dalla Rai a Spotlight dopo l’addio a Report

La vicenda si inserisce in un autunno complicato per il giornalista. Dopo lo scontro con i vertici di viale Mazzini, Ranucci ha lasciato la conduzione di Report, che da novembre è affidata a Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi.

Oggi guida Spotlight su RaiNews24, uno spazio che, secondo Il Riformista, viaggia intorno allo 0,6% di share.

Il passaggio, scrive il quotidiano, sarebbe considerato da Ranucci solo una sosta. Come ricostruito da Domani, il giornalista ha presentato anche un ricorso per essere reintegrato: quello d’urgenza è stato respinto, mentre resta aperto il giudizio nel merito.