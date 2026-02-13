Ipotesi terrorismo a Parigi, uomo aggredisce gendarme armato di coltello: ucciso dagli altri agenti

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Tentata aggressione con un coltello a un gendarme a Parigi. L’allarme è scattato dopo l’assalto all’arma bianca contro un militare della banda della Gendarmerie da parte di un uomo, mentre veniva ravvivata la fiamma del Milite ignoto sotto l’Arco di Trionfo. L’autore del gesto è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco da un collega dell’aggredito: si tratterebbe di un 48enne già condannato per un precedente accoltellamento contro due poliziotti a Bruxelles.

L’aggressione a un gendarme a Parigi

L’assalto è avvenuto intorno alle 18 di venerdì 13 febbraio, durante la cerimonia quotidiana per mantenere viva la fiamme perenne sulla tomba del Milite ignoto a Parigi. Il militare colpito non ha riportato conseguenze serie, ma è stato ferito lievemente.

All’aggressore ha risposto uno dei gendarmi presenti, sparando all’uomo. “Il sospettato è morto a causa delle ferite riportate”, hanno confermato intorno alle 21 le autorità francesi che indagano sull’episodio.

L’indagine

“Il sospettato ha tentato di aggredire i soldati della gendarmeria con un’arma da taglio, compresi i membri della banda della gendarmeria che si stavano preparando per la cerimonia”, ha dichiarato da Tolone il ministro dell’Interno francese Laurent Nuñez, come riportato dall’emittente Bfmtv.

La procura antiterrorismo francese sta conducendo l’inchiesta aperta per fare chiarezza su eventuali moventi di matrice terroristica alla base del gesto.

I sospetti di terrorismo

Stando a quanto ricostruito da Le Figaro, l’aggressore sarebbe il 48enne Brahim B., già condannato a 17 anni di carcere per un episodio simile a Bruxelles.

Nel 2012 aveva infatti aggredito con il coltello tre agenti di polizia in una stazione della metropolitana nel quartiere di Molenbeek, colpendone due.

Secondo quanto appreso dal quotidiano, l’uomo nato a Mantes-la-Jolie, nel dipartimento francese di Yvelines, risultava anche sottoposto a Micas, misura individuale di controllo amministrativo e sorveglianza applicata dalle autorità transalpine, e sarebbe stato dunque sotto monitoraggio della polizia.