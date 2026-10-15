Ipotesi violenza sessuale a Milano, studentessa tedesca in Erasmus denuncia: "Presa alle spalle da due uomini"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Una studentessa tedesca in Erasmus di 21 anni ha denunciato di essere stata aggredita alle spalle e violentata da due uomini a Milano, in via Crespi, vicino al Parco Trotter. Soccorsa da due turisti italiani e dai carabinieri, è stata assistita alla Mangiagalli. Procura e carabinieri verificano il racconto della presunta violenza sessuale per risalire ai possibili responsabili.

Milano, denunciata violenza sessuale

L’aggressione sarebbe avvenuta all’alba di giovedì 15 ottobre, vittima una studentessa tedesca di 21 anni, a Milano per l’Erasmus. La giovane donna ha denunciato di essere stata aggredita sessualmente da due sconosciuti in via Crespi, a pochi passi dal Parco Trotter.

Secondo quanto ha riferito, la ragazza aveva trascorso la serata di mercoledì in un locale e stava tornando a casa a piedi, quando due uomini mai visti prima l’avrebbero raggiunta.

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“Mi hanno aggredita alle spalle” ha affermato. I due l’avrebbero bloccata, impedendole di gridare e di fuggire, e l’avrebbero portata con la forza in un punto appartato, dove l’avrebbero costretta a subire abusi. Nonostante i tentativi di divincolarsi, non è riuscita a liberarsi finché gli aggressori non sono scappati.

Per quello che ha potuto intuire e ricordare, li ha descritti come probabilmente di origine nordafricana, dettaglio tutto da verificare.

I soccorsi e il percorso alla Mangiagalli

Poco prima delle 5 la giovane ha raggiunto l’incrocio tra via Crespi e via Giacosa, davanti all’area cani del parco, e ha chiesto aiuto a due turisti italiani. Questi hanno chiamato il 112 e riferito ai militari del Nucleo radiomobile quanto lei aveva raccontato in inglese.

I carabinieri l’hanno poi accompagnata al centro antiviolenza della clinica Mangiagalli, dove è rimasta quasi tutta la giornata per le visite ed è stata seguita da una psicologa. Vista l’agitazione dei primi momenti, la giovane potrebbe essere sentita di nuovo per formalizzare la denuncia.

La Procura, avvertita subito, coordina i carabinieri della compagnia Duomo, impegnati a trovare riscontri al racconto e a dare un nome ai presunti responsabili. Oltre ai rilievi tecnici e all’analisi delle celle telefoniche, si punta sulle immagini delle telecamere pubbliche e private della zona. Da un primo controllo, però, non sembrerebbero esserci filmati utili.

I casi recenti

Nelle ultime settimane altri casi simili hanno popolato le cronache. A Cervia un uomo senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri dopo l’allarme di alcuni passanti, che avevano sentito le urla di una donna in un parco.

A Cornuda, nel Trevigiano, il 10 ottobre una donna di 59 anni è stata aggredita in un centro massaggi. Un’operatrice e un cliente hanno bloccato l’uomo, poi arrestato.

A Chieri, nel Torinese, un uomo è stato tratto in arresto per tortura dopo le violenze raccontate ai sanitari dalla compagna, arrivata in ospedale il 3 ottobre. A Milano, a inizio ottobre, è finito in carcere un 36enne accusato a sua volta di violenza sessuale sulla compagna.