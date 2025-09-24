Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto con violenza e rapina aggravata sono le accuse mosse nei confronti di due cittadini marocchini arrestati dalla Polizia di Stato a Milano per aver aggredito e derubato un uomo ipovedente. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio del 12 agosto a bordo del tram 15, in via dei Missaglia, presso la fermata ATM “Missaglia – Feraboli”. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano, che hanno eseguito una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti dei sospettati, di 29 anni e 42 anni. Le indagini hanno permesso di risalire all’identità dei responsabili, già detenuti per altri reati, e di notificare loro il provvedimento restrittivo l’11 settembre presso la Casa Circondariale “Francesco di Cataldo”.

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio nel mese di agosto, quando un cittadino italiano di 55 anni, affetto da disabilità visiva, è stato vittima di una brutale rapina mentre si trovava a bordo di un mezzo pubblico. Gli aggressori, dopo averlo colpito ripetutamente al volto, lo hanno scaraventato fuori dal tram e continuato a malmenarlo con calci e pugni. Approfittando della situazione, si sono impossessati di due borse contenenti strumenti indispensabili per l’ipovedenza, dal valore complessivo di circa 2.000 euro, per poi darsi alla fuga.

L’aggressione sul tram 15: la dinamica dei fatti

Il pomeriggio del 12 agosto si è trasformato in un incubo per la vittima, che stava viaggiando sul tram 15 in via dei Missaglia. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due uomini hanno agito in concorso, scegliendo come bersaglio un passeggero particolarmente vulnerabile. Dopo averlo individuato, lo hanno colpito con violenza al volto, costringendolo a uscire dal mezzo. Una volta fuori, l’aggressione è proseguita con calci e pugni, fino a quando i malviventi sono riusciti a sottrargli le borse contenenti lenti e video-ingranditori, strumenti fondamentali per la quotidianità di una persona ipovedente.

Le condizioni della vittima e l’intervento dei soccorsi

Subito dopo la rapina, la vittima è stata soccorsa e trasportata all’ospedale “HUMANITAS” di Rozzano, dove è stata presa in carico in codice arancione. I medici hanno riscontrato diversi ematomi sul volto, sulle labbra e sul petto, oltre a escoriazioni su entrambi i gomiti e la maglia strappata. Dopo le cure, l’uomo è stato dimesso con una prognosi di sette giorni. L’episodio ha suscitato profonda indignazione nella comunità, sia per la violenza dell’azione sia per la condizione di fragilità della vittima.

Le indagini della Squadra Mobile: identificati i responsabili

Gli agenti dei “Falchi” della Squadra Mobile milanese hanno avviato immediatamente una complessa attività investigativa per individuare i responsabili della rapina. Attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza e la raccolta di testimonianze, sono riusciti a risalire all’identità dei due cittadini marocchini, entrambi pluripregiudicati e già noti alle forze dell’ordine. I sospettati, di 42 anni e 29 anni, sono stati raggiunti dal provvedimento restrittivo l’11 settembre, mentre si trovavano già detenuti presso la Casa Circondariale “Francesco di Cataldo” di Milano per altri reati.

Un precedente arresto per resistenza a pubblico ufficiale

Non si tratta della prima volta che i due uomini finiscono nel mirino della giustizia. A Ferragosto, infatti, erano stati arrestati dagli agenti delle Volanti per resistenza a pubblico ufficiale. In quell’occasione, avevano tentato di sfuggire a un controllo di polizia a bordo di uno scooter rubato. Dopo un inseguimento, una volta fermati, avevano aggredito violentemente i poliziotti, rendendo necessario il loro arresto e la successiva detenzione. Questo episodio ha contribuito a rafforzare il quadro indiziario a loro carico anche per la rapina avvenuta pochi giorni prima.

La fase delle indagini preliminari

Il procedimento penale nei confronti dei due indagati si trova ancora nella fase delle indagini preliminari. Come sottolineato dalle autorità, la responsabilità degli arrestati sarà definitivamente accertata solo con sentenza irrevocabile di condanna. Nel frattempo, la Polizia di Stato continua a monitorare la situazione e a raccogliere ulteriori elementi utili all’inchiesta, al fine di garantire giustizia alla vittima e sicurezza alla cittadinanza.

Il contesto: sicurezza sui mezzi pubblici e tutela delle persone fragili

L’episodio di Milano riporta l’attenzione sulla sicurezza dei mezzi pubblici e sulla necessità di tutelare le persone più vulnerabili, come gli anziani e i disabili. Le forze dell’ordine hanno ribadito l’impegno nel contrastare i reati predatori e nel garantire la presenza di pattuglie nei luoghi maggiormente frequentati. L’aggressione subita dal cittadino ipovedente rappresenta un grave atto di violenza che ha scosso l’opinione pubblica e rilanciato il dibattito sulla prevenzione di simili episodi.

Conclusioni e sviluppi futuri

La vicenda si inserisce in un più ampio contesto di attenzione verso la sicurezza urbana e la tutela delle persone fragili. L’arresto dei due cittadini marocchini rappresenta un importante risultato investigativo per la Polizia di Stato e la Procura della Repubblica di Milano. Le indagini proseguiranno per chiarire ogni aspetto della vicenda e per accertare eventuali responsabilità ulteriori. Nel frattempo, la comunità resta in attesa di giustizia per la vittima e di risposte concrete sul fronte della sicurezza cittadina.

