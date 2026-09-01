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All’età record di quasi 55 anni “Camilla”, l’ippopotama più anziana d’Europa, ha dato alla luce il suo 15/o figlio al parco Natura Viva di Bussolengo (Verona). Vulnerabile di estinzione secondo la Lista Rossa Iucn, il piccolo è l’unico nato in Italia negli ultimi 5 anni. A dieci giorni di vita, trascorre il suo tempo allattando sott’acqua e cimentandosi nei primi passi fuori dal laghetto, per seguire la madre. I due, circa 2.500 chilogrammi lei e 50 lui, vivono con la propria famiglia e con un gruppo di antilopi nyala, che ospita anch’esso due nuovi nati. A nessuno è permesso avvicinarsi al nuovo arrivato, né in acqua né fuori, e sarà così ancora per le prossime settimane.