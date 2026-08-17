Ira di Manuel Bortuzzo per la sedia a rotelle rotta in aereo, scoperta all'arrivo in Italia: "È inaccettabile"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Incidente in viaggio per Manuel Bortuzzo. L’atleta paralimpico ha volato verso l’aeroporto di Roma Fiumicino al rientro da una vacanza in Africa con la fidanzata Serena Padovano. Allo sbarco il nuotatore ha ricevuto una brutta sorpresa: la sedia a rotelle, conservata in stiva così come da prassi, gli è stata riconsegnata gravemente danneggiata. “Inaccettabile” si è sfogato Bortuzzo sui social.

Il disagio a bordo del volo Fly Ethiopian

Rientrato in Italia dopo le vacanze in Africa, Manuel Bortuzzo ha raccontato di aver vissuto il “peggior volo della mia vita”.

L’atleta e la fidanzata Serena Padovano hanno volato con la compagnia africana Fly Ethiopian, partendo dall’aeroporto di Addis Abeba.

In alcune stories pubblicate sul suo profilo Instagram, Bortuzzo ha consigliato ai proprio follower: “Finché potete evitarli, evitateli”.

Ad esser stati deludenti, riporta il nuotatore, sia “il personale di bordo che di assistenza in aeroporto”.

I danni alla sedia a rotelle

Sui social Bortuzzo ha mostrato le foto della propria sedia a rotelle, visibilmente danneggiata dopo il viaggio in stiva.

“Ma come ca**o le trattate le cose? Vergogna” si è sfogato. Numerose parti della carrozzina sono rotte, rendendola di fatto inutilizzabile.

“Non è accettabile che nel 2026 vengano trattate con tale superficialità. – scrive – Fosse successo all’andata? Come facevo 8 giorni lì così?”.

Bortuzzo ha scelto di pubblicare un post, raccogliendo le testimonianze di chi si è trovato nella stessa situazione: “Mi avete scritto in tanti raccontandomi le vostre disavventure e queste cose NON devono succedere”.

La denuncia di Manuel Bortuzzo

“Una carrozzina per chi è obbligato a starci sopra è una cosa troppo importante e delicata e va trattata con rispetto e cura. Sono le nostre gambe, la nostra libertà” ricorda l’atleta paralimpico.

Lui è fortunato, a casa possiede una seconda sedia a rotelle, ma, riflette, “mettiamoci nei panni di chi invece al ritorno da un viaggio aveva solo questa per vivere e svolgere le azioni quotidiane, in che situazione di disagio assurdo si trovava?”.

“Per la gravità della cosa tutto questo non può passare inosservato. Ripeto, io sono fortunato, ma è giusto parlarne per tutte quelle persone che questa fortuna non ce l’hanno” conclude Bortuzzo.

Arrivano decine di testimonianze simili

Sono numerosi gli utenti che hanno risposto all’appello di Manuel Bortuzzo, raccontando esperienze simili, o spesso ancora peggiori.

Una commentatrice sottolinea la gravità della situazione spiegando che, in caso di problematiche, per ottenere una sedia gratuita dall’Asl è necessario “aspettare 4 anni“.

Il padre di un ragazzo con disabilità racconta che al figlio è successa la stessa cosa in arrivo a Miami, “l’indomani avrebbe iniziato fisioterapia. Siamo riusciti a trasportarlo solo perché ne avevo due…”.

“Mi hanno rotto la carrozzina in carbonio. – è il racconto più grave – Ho avviato la causa con la compagnia e non hanno mai risposto… non si sono presentati all’incontro di mediazione che avevo richiesto e a nessuna delle lettere mandate dall’avvocato. Adesso sono in causa tramite il giudice. È successo ormai quasi 2 anni fa e nel frattempo io ho dovuto acquistare per forza una nuova carrozzina pagandola di tasca mia”.