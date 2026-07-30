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Un cittadino iracheno ricercato a livello internazionale è stato arrestato dalla Polizia di Stato presso il Centro Accoglienza Richiedenti Asilo S. Anna di Isola di Capo Rizzuto. L’uomo era destinatario di un mandato di arresto emesso dal Tribunale Penale di Leeds per falso documentale ed evasione. L’operazione, coordinata dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, è stata condotta nell’ambito di un più ampio piano di controllo del territorio.

Le indagini e la localizzazione del ricercato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto a seguito di approfondite attività investigative svolte dagli agenti della Squadra Mobile. Il soggetto, di origine irachena, era ricercato in campo internazionale ai fini dell’estradizione verso il Regno Unito. Su di lui pendeva un mandato di arresto internazionale emesso in data 05/01/2026 dal Tribunale Penale di Leeds per i reati di falso documentale ed evasione.

Gli investigatori hanno scoperto che l’uomo, utilizzando uno dei suoi diversi alias, aveva presentato una richiesta di protezione internazionale presso la Questura di Crotone. Successivamente, era stato collocato all’interno del Centro Accoglienza Richiedenti Asilo S. Anna di Isola di Capo Rizzuto.

L’arresto e le procedure successive

Grazie alle informazioni raccolte e al coordinamento con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, gli agenti sono riusciti a individuare il soggetto presso il C.A.R.A. di Isola di Capo Rizzuto. L’uomo è stato quindi arrestato ai fini estradizionali. Dopo le formalità di rito, è stato immediatamente trasferito in carcere e messo a disposizione della Corte d’Appello di Catanzaro, autorità giudiziaria competente per il caso.

L’operazione si inserisce in un contesto di collaborazione tra le forze di polizia italiane e le autorità giudiziarie estere, a testimonianza dell’impegno costante nella lotta alla criminalità internazionale e nel rispetto della legalità.

Il contesto operativo e i controlli sul territorio

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto dell’uomo ricercato rappresenta solo una parte di un più ampio piano di controllo del territorio. Nella stessa giornata, infatti, sono state identificate 552 persone, controllati 271 veicoli e 6 persone sono state sottoposte a misure limitative della libertà personale.

L’operazione è stata condotta sotto la supervisione del Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, e ha visto impegnati gli uomini della Squadra Mobile nella lotta alla criminalità straniera. L’obiettivo dichiarato è quello di incrementare la percezione di sicurezza tra i cittadini e contrastare ogni forma di illegalità sul territorio.

IPA