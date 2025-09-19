Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato trasferito al CPR di Milano un cittadino iracheno di 29 anni, indagato per numerosi danneggiamenti a veicoli in sosta nel centro di Trieste. L’uomo, dopo aver rinunciato alla protezione sussidiaria, è stato accompagnato dagli agenti della Polizia di Stato, che hanno eseguito il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto.

Le indagini e la decisione di espulsione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando la Squadra Mobile di Trieste ha avviato un’attività investigativa su una serie di danneggiamenti che hanno colpito diverse autovetture parcheggiate nel centro cittadino. Gli episodi, che hanno destato preoccupazione tra i residenti e i proprietari dei veicoli, sono stati attribuiti a un cittadino iracheno di 29 anni, già noto alle autorità per la sua posizione di titolare di protezione sussidiaria.

L’accompagnamento al CPR di Milano

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la svolta nelle indagini è arrivata quando il soggetto ha manifestato la volontà di rinunciare alla protezione sussidiaria, status che gli era stato precedentemente riconosciuto. A seguito di questa decisione, l’Ufficio Immigrazione ha dato esecuzione al provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Trieste nella stessa giornata dell’8 settembre 2025. L’uomo è stato quindi scortato dagli agenti fino al CPR di Milano, dove resterà in attesa del rimpatrio nel paese di origine.

La fase preliminare del procedimento penale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il procedimento penale nei confronti dell’indagato si trova ancora nella fase preliminare. La responsabilità effettiva dell’uomo in relazione ai danneggiamenti contestati sarà oggetto di valutazione nel corso del processo. Le autorità hanno inoltre precisato che, nel rispetto della presunzione di innocenza e dei diritti della persona indagata, non verranno rese note le generalità dell’uomo né dettagli che possano condurre alla sua identificazione.

Il contesto: sicurezza e tutela dei cittadini

L’operazione condotta dalla Polizia di Stato di Trieste si inserisce in un più ampio quadro di interventi finalizzati a garantire la sicurezza urbana e la tutela dei beni dei cittadini. I danneggiamenti alle auto in sosta rappresentano un fenomeno che, oltre a causare disagi economici ai proprietari, alimenta un senso di insicurezza nella popolazione. Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra i diversi uffici, in particolare tra la Squadra Mobile e l’Ufficio Immigrazione, per giungere rapidamente all’individuazione e all’allontanamento di soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine pubblico.

La procedura di espulsione e il rimpatrio

Il trasferimento del cittadino iracheno al CPR di Milano rappresenta uno degli ultimi passaggi della procedura di espulsione prevista dalla normativa italiana. Dopo la rinuncia alla protezione sussidiaria, il Prefetto di Trieste ha emesso il provvedimento che ha consentito agli agenti di accompagnare l’uomo presso il centro di permanenza per il rimpatrio. Qui, il cittadino straniero resterà trattenuto fino all’organizzazione del viaggio di ritorno nel paese di origine, in attesa che la giustizia faccia il suo corso in merito alle accuse di danneggiamento.

Rispetto dei diritti e presunzione di innocenza

Le autorità hanno ribadito che tutte le procedure sono state svolte nel pieno rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza, come previsto dalla legge. Il procedimento penale è ancora in corso e la responsabilità dell’uomo sarà accertata solo al termine del processo. Nel frattempo, la decisione di procedere con l’espulsione è stata presa in considerazione della rinuncia alla protezione e delle esigenze di sicurezza pubblica.

Conclusioni

Il caso del cittadino iracheno di 29 anni, trasferito da Trieste al CPR di Milano in seguito a un provvedimento di espulsione, mette in luce l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto ai danneggiamenti e nella tutela della sicurezza urbana. L’operazione, condotta nel rispetto delle garanzie previste dalla legge, rappresenta un esempio di come la collaborazione tra i diversi uffici della Polizia di Stato possa portare a risultati concreti nella gestione delle situazioni di rischio per la collettività.

