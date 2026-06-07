Iran attacca nuovamente Israele, missili intercettati e nessun ferito. Donald Trump chiede la de-escalation

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

L’Iran ha attaccato Israele con almeno dieci missili balistici, tutti intercettati e senza vittime. Si tratta della prima offensiva diretta dopo il cessate il fuoco di aprile. I Pasdaran definiscono l’azione un “avvertimento”: Donald Trump chiede a Netanyahu di non rispondere e invita Teheran a tornare ai negoziati.

Iran torna ad attaccare Israele

Domenica 7 giugno almeno dieci missili balistici lanciati dall’Iran verso Israele, e in particolare verso la base aerea di Ramat David, sono stati intercettati con successo dalle difese aeree nazionali.

L’attacco rappresenta il primo episodio diretto tra i due Paesi dall’entrata in vigore della tregua dell’8 aprile. Le sirene dell’allarme anti-aereo hanno risuonato nelle aree settentrionali di Israele, ma al momento non risultano vittime né danni materiali.

ANSA

La mossa di Teheran arriva in risposta ai bombardamenti israeliani in Libano. Poco prima dei lanci, l’IDF aveva colpito il quartiere di Dahyeh a Beirut per eliminare postazioni di Hezbollah, e Netanyahu aveva convocato i vertici della sicurezza.

Da marzo Israele conduce operazioni continuate nel sud del Libano, sostenendo di voler smantellare le infrastrutture militari del gruppo sciita alleato di Teheran, che il regime iraniano ha sempre definito una violazione della tregua.

La reazione dei Pasdaran e le minacce di escalation

I Pasdaran rivendicano l’offensiva come risposta a quelli che definiscono i “crimini estesi” di Israele nel Libano meridionale. In una nota sostengono che dalla base di Ramat David siano partite le operazioni israeliane contro il Libano, e descrivono l’operazione del 7 giugno come un “avvertimento”, minacciando che in caso di nuove aggressioni la risposta iraniana sarà “più ampia” e coinvolgerà “tutti gli obiettivi americano-sionisti nella regione”.

Sul fronte israeliano le reazioni politiche sono state immediate e accese. Il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir ha scritto su X: “Teheran deve bruciare questa notte”. Fonti del governo Netanyahu hanno dichiarato che Israele “risponderà con forza” e che “non si può permettere” che l’Iran colpisca il paese in risposta alle operazioni contro Hezbollah.

Trump getta acqua sul fuoco

A cercare di interrompere la spirale è Donald Trump. Il presidente americano ha dichiarato al giornalista di Axios Barak Ravid che “gli attacchi iraniani non hanno ferito nessuno” e di sperare che Israele non reagisca, avvertendo che una risposta militare israeliana rischierebbe di alimentare ulteriormente il conflitto.

In un’intervista su Fox News Trump si è rivolto direttamente a Teheran, invitando l’Iran a fermarsi e a tornare al tavolo dei negoziati, descrivendo la guerra come qualcosa che “non è infinita” e affermando che Washington e Teheran sarebbero vicine a un accordo sul nucleare.

Sullo sfondo restano i nodi irrisolti dei negoziati in corso da mesi tra Stati Uniti e Iran: il futuro del programma nucleare iraniano e la riapertura dello stretto di Hormuz, attraverso cui prima del conflitto transitava circa il 20% di tutte le esportazioni mondiali di petrolio e gas naturale liquefatto.

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