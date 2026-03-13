Iran bombarda il Golfo e Usa autorizzano l'acquisto di petrolio russo, il greggio risale sopra 100 dollari

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

La nuova Guida Suprema dell’Iran rilancia i propositi di vendetta contro Stati Uniti e Israele, colpendo il bersaglio che più danneggia la loro capacità di ergersi a difensori della globalizzazione: l’economia mondiale e i flussi di energia. Mojtaba Khamenei che ha annunciato che lo Stretto di Hormuz resterà chiuso. Mentre proseguono i raid contro Tel Aviv, Paesi del Golfo e basi americane in Medio Oriente, gli Usa autorizzano l’acquisto di petrolio russo per sopperire alla crisi energetica. E intanto il prezzo del greggio risale sopra i 100 dollari al barile.

Cosa vuol dire che gli Usa danno l’ok al petrolio russo

Le previsioni su un prolungato blocco di Hormuz, dal quale transita gran parte del petrolio e del gas mondiali, hanno indotto Washington a una decisione obbligata: “scongelare” la contesa con l’altro impero avversario, la Russia.

Il segretario del Tesoro americano, Scott Bessent, ha annunciato un’autorizzazione temporanea che consente ai Paesi di acquistare petrolio russo attualmente bloccato in mare. L’obiettivo è “ampliare la portata globale delle forniture esistenti”.

ANSA

La misura, viene precisato, sarà “circoscritta e di breve durata”, in quanto si applicherà soltanto al petrolio già in transito e “non apporterà significativi benefici finanziari al governo russo”.

Il Cremlino ricava infatti la maggior parte delle sue entrate energetiche dalle tasse riscosse nel punto di estrazione. Tuttavia il segnale geopolitico offerto dagli Stati Uniti è di forte debolezza e stanchezza, e i rivali saranno pronti ancora una volta ad approfittarne.

Petrolio sopra i 100 dollari al barile, “è la crisi peggiore della storia”

Prima della “mossa russa”, gli Usa e i loro satelliti avevano tentato di rinvigorire i mercati energetici sbloccando le riserve e gli stoccaggi di idrocarburi occidentali.

L’inasprimento ulteriore dell’offensiva iraniana nel Golfo, con raid contro le petroliere e i siti di raffinazione dei Paesi arabi, ha però aggravato la crisi. Le quotazioni del Brent risalgono sopra quota 100 dollari, infiammando anche le Borse e gettando nel panico gli investitori.

Secondo l’Aie (Agenzia internazionale per l’energia) si tratta della “più grave interruzione” della fornitura di greggio della storia. I Paesi produttori del Golfo hanno tagliato la produzione totale di petrolio di almeno 10 milioni di barili al giorno.

Le acque del Golfo sono letteralmente in fiamme e sempre meno spedizioni hanno il coraggio di compiere il viaggio. “Preparatevi a vedere il prezzo del petrolio a 200 dollari al barile“, ha tuonato un portavoce dei Pasdaran.

L’Iran attacca le petroliere per colpire gli Usa e noi

Come previsto, la decisione degli Usa di imbarcarsi in una nuova guerra mediorientale si conferma contraria a ogni strategia. Gli attacchi contro la Repubblica Islamica hanno estremizzato le frange più bellicose della teocrazia sciita compattando anche quelle parti di popolazione che, prima del cambio di regime, vogliono rispondere agli attacchi che umiliano il loro impero.

I droni Shahed iraniani, dello stesso modello che ha colpito la base italiana a Erbil, sono lanciati quotidianamente contro le infrastrutture legate a petrolio e gas nel Golfo Persico. Oltre che contro Tel Aviv e altri obiettivi israeliani (Zarzir) e contro la base militare americana a Baghdad, in Iraq.

La tattica di Teheran è prolungare e aggravare la crisi economica ed energetica per costringere l’amministrazione Trump a negoziare e a congelare la guerra esistenziale voluta da Israele.

Trump replica: “Non temiamo i rincari, noi ci guadagniamo”

Dal canto suo, Donald Trump continua a rilanciare l’interventismo americano, spinto dalla componente neocon degli apparati statunitensi. “Gli Stati Uniti sono il più grande produttore di petrolio al mondo, quindi quando i prezzi del greggio salgono facciamo molti soldi“, ha dichiarato.

Lo spettro della crisi energetica peggiore della storia ha però indotto il presidente a ragionare sugli effetti socio-economici della crisi di Hormuz, soprattutto in quell’Occidente che Washington sta faticosamente tentando di tenere legato a sé.

Ecco dunque la riproposizione dell’espediente narrativo degli Usa salvatori dei popoli. “Come presidente per me è però molto più importante fermare un impero malvagio, l’Iran, dall’avere armi nucleari, distruggere il Medio Oriente e il mondo”.

Intanto la linea dei più stretti consiglieri del tycoon e degli apparati propendono per una risoluzione rapida della crisi, con annesse richieste a Israele di stemperare il conflitto e dialoghi sotterranei con l’Iran per giungere a un accordo che ristabilisca l’ordine nel Golfo.