Iran, immagini dal satellite vicino all'isola di Kharg mostrano enorme chiazza di petrolio nel Golfo Persico
Vasta chiazza di petrolio al largo dell’Iran individuata dai satelliti nel Golfo Persico: ci sono preoccupazioni ambientali in un'area delicata
Una vasta chiazza di petrolio al largo dell’Iran è stata individuata dai satelliti nel Golfo Persico. Le immagini, scattate l’8 maggio nei pressi dell’isola di Kharg mostrano uno sversamento che secondo le prime stime coprirebbe circa 71 chilometri quadrati di mare. Enormi le preoccupazioni ambientali in una delle aree strategicamente più delicate del pianeta.
- Chiazza di petrolio vicino all'isola di Kharg
- Perché Kharg è importante per il petrolio
- Cosa dicono sulla vicenda il Pentagono e Teheran
- L'impatto ambientale nel Golfo Persico
Chiazza di petrolio vicino all’isola di Kharg
Immagini satellitari scattate l’8 maggio mostrano quella che sembra a tutti gli effetti una fuoriuscita di petrolio che copre circa 71 chilometri quadrati di superficie.
La zona di cui parliamo si trova al largo dell’isola di Kharg, in Iran, che è il principale terminale di esportazione di greggio del Paese.
L’allarme è stato rilanciato da Ami Daniel, amministratore delegato della società di intelligence marittima Windward AI.
Perché Kharg è importante per il petrolio
Ami Daniel ha spiegato che la macchia era già visibile nelle rilevazioni satellitari del 5 maggio.
Kharg rappresenta il principale terminale iraniano per l’esportazione del greggio: per questo la comparsa della chiazza ha immediatamente attirato l’attenzione internazionale, anche alla luce delle crescenti tensioni militari nell’area.
L’isola di Kharg si trova infatti nel Golfo Persico, all’estremità opposta rispetto allo Stretto di Hormuz, il passaggio marittimo attraverso cui transita una quota significativa del petrolio mondiale.
Cosa dicono sulla vicenda il Pentagono e Teheran
La fuoriuscita di petrolio sarebbe avvenuta prima dell’ultima serie di operazioni statunitensi nella regione.
Il Pentagono, interpellato sulla vicenda, non ha confermato e nemmeno smentito eventuali attacchi recenti nella zona dell’isola iraniana.
Anche alla luce del silenzio americano, l’origine reale dello sversamento, che al momento resta ufficialmente sconosciuta.
Il deputato iraniano Jafar Pourkabgani ha respinto ogni responsabilità diretta dell’Iran, spiegando che le chiazze sarebbero state causate da “residui di petrolio e acque di zavorra provenienti da petroliere europee”, scaricati illegalmente in mare.
L’impatto ambientale nel Golfo Persico
Stando alla versione del parlamentare iraniano, queste pratiche avrebbero provocato un danno ambientale significativo nell’area marina attorno a Kharg.
Sul fronte ambientale gli esperti invitano comunque alla cautela. Nina Noelle, specialista in operazioni di crisi internazionali per Greenpeace Germanivasta chiazza di petrolio al largo dell’Iran è stata individuata dai satelliti nel Golfo Persicoa, ha spiegato che sembra al momento improbabile un impatto diretto della chiazza sulla terraferma.
Tuttavia, la dispersione del petrolio potrebbe colpire ecosistemi marini particolarmente vulnerabili, con conseguenze sulla fauna e sugli habitat del Golfo Persico.
Sempre secondo Ami Daniel poi difficilmente verranno avviati interventi rapidi in un tratto di mare segnato dalle tensioni Usa-Iran: per questo la situazione rischia di complicare ancora di più il contenimento dello sversamento e aumentare i danni ambientali.