Iran lascia Los Angeles col messaggio "politico" negli spogliatoi, riferimento alla strage dei bimbi di Minab

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Dopo il pareggio per 0-0 contro il Belgio ai Mondiali di calcio, la Nazionale dell’Iran ha salutato la città di Los Angeles lasciando un messaggio scritto a mano sulla lavagna degli spogliatoi del SoFi Stadium. Il testo, intriso di richiami all’identità patriottica, si è chiuso con un dirompente riferimento politico legato alla drammatica strage delle studentesse avvenuta nella località di Minab.

Iran lascia Los Angeles col messaggio “politico” negli spogliatoi

I calciatori dell’Iran hanno voluto ringraziare l’accoglienza ricevuta a Los Angeles, che ospita la più grande comunità al mondo di fuoriusciti del loro Paese.

Nel testo redatto in inglese negli spogliatoi, la squadra ha sottolineato la continuità storica della propria patria: “Dall’antica Persia di migliaia di anni fa all’Iran civile di oggi, lo spirito della nostra nazione continua a vivere saldo. Siamo venuti a Los Angeles con orgoglio, abbiamo giocato con onore e ce ne andiamo con dignità“, hanno scritto gli atleti prima di ripartire.

La lettera, arricchita dal disegno di un cuore rosso in inchiostro blu, conteneva una formale esortazione alla distensione globale: “Che la pace, il rispetto e l’amicizia possano prevalere tra tutte le nazioni”.

Il significato degli hashtag 168 e Minab

A infiammare il dibattito non sono state però le frasi di ringraziamento, bensì la parte conclusiva della nota.

I giocatori hanno infatti inserito in calce al testo due hashtag espliciti: “168” e “Minab”.

Si tratta di un durissimo atto di accusa geopolitico che richiama direttamente i tragici fatti dello scorso febbraio, quando un devastante raid militare condotto dagli Stati Uniti nell’Iran meridionale causò la morte di 168 persone, travolgendo una scuola femminile locale.

La scelta della squadra di inserire questo dettaglio ha subito attirato l’attenzione degli osservatori internazionali presenti al torneo, trasformando un semplice saluto di cortesia in una rivendicazione dolorosa.

Le restrizioni per l’Iran durante i Mondiali

Il clima di fortissima tensione che circonda la spedizione calcistica si riflette anche sulle restrizioni logistiche imposte alla delegazione dell’Iran.

A causa dello stato di guerra e delle severe regole sui visti, alle autorità calcistiche di Teheran è stato vietato l’ingresso negli Stati Uniti, mentre ai calciatori non è permesso pernottare sul suolo americano.

La squadra è costretta a una faticosa routine, dovendo rientrare immediatamente a Tijuana, in Messico, subito dopo il fischio finale di ogni match.