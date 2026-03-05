Iran, Meloni minaccia tasse in aumento alle aziende che speculano su "bollette, benzina e generi alimentari"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

I primi aumenti dei prezzi dei carburanti e le previsioni sulle bollette di luce e gas sono solo le prime avvisaglie di effetti a cascata della guerra in Iran sull’Italia. Giorgia Meloni ha acceso i riflettori sul tema rincari, assicurando che il governo sta prendendo tutte le misure necessarie per evitare problemi a famiglie e imprese. Intanto Teheran punta a colpire proprio l’economia occidentale e dei Paesi del Golfo, dai data center al petrolio e al commercio globale.

La guerra in Iran e il rischio di rincari per l’Italia

Intervenendo a Rtl 102.5, la presidente del Consiglio ha parlato, tra le altre cose, anche dell’impatto che la crisi iraniana e dello Stretto di Hormuz, unita a quella del Mar Rosso e di Suez, può esercitare sulle famiglie italiane in termini di aumento vertiginoso dei prezzi e delle bollette.

Tra i rischi più stringenti, oltre a quelli legati alla sicurezza e al terrorismo, Meloni ha citato la possibile speculazione da parte delle aziende distributrici sui costi di carburanti, energia e generi alimentari.

ANSA

“Arera ha già attivato i meccanismi di controllo del mercato e di verifica dell’andamento dei prezzi“, ha riferito la premier.

“È stata inoltre attivata una specifica task force per le forniture di gas e il governo è pronto, all’occorrenza, ad aumentare le tasse a quelle aziende che dovessero speculare sulla situazione. Il ministro Adolfo Urso ha arrivato il sistema di monitoraggio di eventuali aumenti anomali, soprattutto di benzina e diesel e di generi alimentari. Anche qui faremo tutto il possibile”.

La questione dell’energia che coinvolge gli Ets europei

Una parte del discorso sull’energia dipende anche dall’Unione europea, ha sottolineato ancora Giorgia Meloni, la quale rivendica la linea del governo ribadita col Decreto Bollette varato qualche settimana fa.

Palazzo Chigi intende proporre la sospensione del sistema degli Ets, cioè di quella tassa voluta da Bruxelles sulle forme più inquinanti di produzione di energia.

“Il problema è che oggi gli Est determinano i prezzi anche di quelle forme di energia che non sono inquinanti, incluse le rinnovabili“, ha osservato la presidente del Consiglio. “Torniamo a chiederlo con forza in questa fase di emergenza, per attenuare i costi sui consumatori”.

La guerra dell’Iran contro l’economia occidentale e i Paesi del Golfo

I timori della Meloni sono più che fondati. Lo stesso Iran ha detto chiaramente di puntare ai centri economici dei Paesi arabi del Golfo e al blocco dello Stretto di Hormuz per colpire il benessere occidentale.

Non solo petrolio, tra bombardamenti di navi cargo e impianti di estrazione e raffinazione arabi, ma anche server e data center da cui dipendono gli strumenti di intelligenza artificiale e i mercati finanziari.

Per non parlare di raid meno in vista, ma che Teheran ha lanciato minacciando la sopravvivenza stessa delle monarchie arabe. I Pasdaran hanno infatti attaccato anche alcuni impianti di desalinizzazione dell’acqua marina.

Si tratta di strumenti irrinunciabili per Paesi che non hanno altro accesso a fonti sicure di acqua potabile. L’obiettivo è costringere i garanti della globalizzazione, gli Stati Uniti, ad abbassare la spada e negoziare.