Iran minaccia l'Italia dopo le parole di Rutte sugli aerei partiti dalle basi Usa: "Ci saranno conseguenze"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

L'Iran ha accusato l'Italia di aver partecipato alle «atrocità» attribuite agli USA durante la guerra, chiedendo responsabilità per le conseguenze.

La controversia è nata dalle parole di Mark Rutte sui 500 aerei statunitensi transitati nelle basi italiane, poi ridimensionate a 200 per manutenzione.

La Nato e Roma hanno chiarito l'uso legittimo delle basi, mentre l'Iran sfrutta la vicenda per propaganda e polemiche politiche.

L’Iran ha accusato l’Italia di aver partecipato attivamente alle “atrocità” che, secondo il regime di Teheran, gli Usa avrebbero commesso durante la guerra degli ultimi mesi. L’attacco è arrivato dopo le dichiarazioni del segretario generale della Nato Mark Rutte, poi chiarite, che parlavano di 500 aerei da guerra statunitensi transitati nelle basi italiane durante il conflitto. Il regime ha chiesto che il nostro Paese si assuma la responsabilità delle conseguenze dei bombardamenti su numerose città iraniane.

L’Iran attacca l’Italia, le “conseguenze” di aver aiutato gli Usa

Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baqei, ha accusato l’Italia (e la Romania) di aver partecipato alla guerra contro l’Iran portata avanti da Stati Uniti e Israele.

Per sostenere queste accuse, Baqei ha fatto riferimento alle parole del segretario generale della Nato Mark Rutte, che ha parlato ieri 24 giugno di 500 aerei statunitensi che avrebbero utilizzato le basi italiane durante il conflitto.

ANSA

Il portavoce ha parlato di “una flagrante violazione delle norme imperative del diritto internazionale”, e ha scritto che l’Italia e gli altri Paesi saranno ritenuti “responsabili di tutte le conseguenze” degli attacchi statunitensi.

L’Italia ha partecipato alla guerra contro l’Iran?

Dopo le parole di Rutte, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha specificato che gli aerei statunitensi transitati dalle basi italiane durante la guerra sarebbero stati 200, non 500, e tutti per scopi di manutenzione e non per operazioni militari.

Si tratterebbe quindi di un uso legittimo delle basi, che non coinvolgerebbe l’Italia nel conflitto. La Nato stessa ha cercato di sminuire le parole del suo segretario generale.

In un comunicato, l’alleanza ha parlato di “atterraggi e sorvoli“, creando quindi una situazione in cui potessero convivere sia i numeri citati da Rutte, sia quelli citati da Crosetto.

Perché Rutte ha parlato di 500 aerei

Le teorie sulla ragione per cui Rutte abbia parlato di 500 aerei statunitensi nelle basi italiane sono principalmente due. Inizialmente, il Governo italiano temeva che si trattasse di un’altra ripicca di Trump per gli screzi avuti dopo il G7 in Francia con Giorgia Meloni.

L’Italia aveva infatti sempre dichiarato di aver negato l’accesso alle basi militari agli Usa durante la guerra. Nelle ore successive alle dichiarazioni, però, si è fatta spazio un’altra teoria, ritenuta più probabile.

Rutte stava soltanto cercando di far riavvicinare i Paesi Nato, tra cui l’Italia, agli Usa, mostrando a Trump quanto avessero aiutato nella guerra, anche se non direttamente. Le conseguenze sull’immagine interna del Governo italiano sarebbero state accidentali.

L’Iran, da parte sua, ha sfruttato questo tentativo comunque maldestro di Rutte per fare propaganda.