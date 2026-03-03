Iran minaccia l'Ue, "qualsiasi azione militare dei Paesi dell'Europa sarà considerata un atto di guerra"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato: “Considereremo qualsiasi azione militare europea come un atto di guerra che richiede una risposta”. Una minaccia di fronte alla quale i Paesi dell’Ue stanno reagendo mobilitando le forze armate e preparandosi alle possibili ripercussioni economiche in Europa a seguito dell’attacco di Usa e Israele all’Iran.

Iran, minaccia di guerra all’Europa

Il ministro degli Esteri Abbas Araghchi, riporta l’emittente Al Jazeera, accusa Israele e Stati Uniti di aver dato il via a un attacco militare privo di giustificazione.

“Il nemico sta commettendo un genocidio in Iran – afferma Araghchi – e non ci ha lasciato altra scelta se non quella di resistere”.

ANSA

Il ministro si è espresso anche sul resto d’Occidente: “Considereremo qualsiasi azione militare europea come un atto di guerra che richiede una risposta”.

Una dichiarazione che ha messo in allerta le cancellerie di tutti i Paesi d’Europa, che stanno monitorando attentamente la situazione, cercando di evitare un’escalation militare e preparandosi ad eventuali ripercussioni economiche e migratorie.

La reazione dei Paesi dell’Ue

A Cipro, dove nei giorni scorsi sono volati droni partiti dal Libano, la Grecia ha inviato due fregate e due caccia F16, mentre una batteria di missili Patriot è stata spedita sull’isola di Karpathos, dove sarà inviato anche il cacciatorpediniere britannico Duncan.

Anche la Francia punta a Cipro, dove schiererà sistemi antimissile e antidrone e una fregata. Già mobilitati, inoltre, i caccia Rafale di stanza ad Abu Dhabi.

La Francia, assieme a Olanda, Belgio, Danimarca, Polonia, Svezia e Grecia, sta lavorando a una nuova dottrina di deterrenza nucleare e dispiegando aerei dotati di armi nucleari sui Paesi aderenti all’iniziativa.

Nel frattempo, il cancelliere Merz è partito dalla Germania diretto a Washington per un colloquio con Donald Trump.

L’Italia valuta l’invio di armi ai Paesi del Golfo

All’Italia, ha fatto sapere il ministro della Difesa Guido Crosetto, sarebbe giunta la richiesta di fornitura di sistemi di difesa aerea e anti-droni da parte dei Paesi del Golfo esposti ai missili iraniani.

Si parla in particolare del sistema SAMP/T, l’unico sistema europeo attualmente in grado di intercettare missili balistici.

SAMP/T è l’acronimo di Sol-Air Moyenne Portée/Terrestre (suolo-aria media portata/terrestre), sistema missilistico costruito dal consorzio italo-francese Eurosam.

Il sistema si compone di un veicolo di comando, uno dotato di radar e fino a sei veicoli TEL, ed è in grado di tracciare sino a 100 bersagli e ingaggiarne 10 con missili che possono raggiungere fino a 120 km di gittata.

Crosetto ha spiegato che le richieste pervenute sono in fase di attenta valutazione e ha chiesto l’adozione di strumenti normativi che permettano una maggiore tempestività nello schierare forze e assetti militari in caso di crisi repentine.