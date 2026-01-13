Iran nel caos, almeno 12mila morti in due settimane di proteste: cosa sta succedendo

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

L’Iran è piombato nuovamente nel caos. Da due settimane nuove proteste contro il regime degli ayatollah hanno prodotto una nuova ondata di repressione. Al momento si contano oltre 12 mila morti, la maggior parte dei quali sotto i 30 anni. Ma le tensioni non sono legate solo all’economia e agli Usa di Trump.

Le maggiori proteste dal 2022 e crisi profonda: la situazione in Iran

Centinaia di migliaia di giovani iraniani sono scesi in piazza per chiedere, ancora una volta, la fine della teocrazia sciita alla guida della Repubblica Islamica.

Si tratta delle proteste più grandi contro gli ayatollah dai tempi del movimento “Donna, Vita, Libertà” (in farsi: Jin, Jîyan, Azadî‎), che nel 2022 chiedeva giustizia e un nuovo ordine nazionale dopo l’uccisione di Mahsa Amini.

ANSA

Il regime sciita è più debole che mai. I suoi alleati e satelliti per il contenimento di Israele, da Hezbollah agli Houthi, versano in grandi difficoltà.

La guerra dei 12 giorni del giugno 2025 ha umiliato la forza missilistica di Teheran, mentre l’intero Paese affronta una scarsità di acqua mai così allarmante.

Inoltre l’economia è in forte declino e sempre più iraniani soffrono la fame, soprattutto i membri di quella che un tempo era la classe media e medio-alta. Ai quali il regime aveva fatto importanti promesse.

Il vero motivo per cui internet è stato bloccato

Dal punto di vista delle ultime generazioni, il blocco di internet in Iran è un atto repressivo di inaudita violenza. E di per sé, lo è certamente.

Le intenzioni della Repubblica Islamica, tuttavia, non sono unicamente religiose. L’intento di ayatollah e pasdaran è soprattutto quello di ostacolare il coordinamento tra i tumulti nelle varie città e la comunicazione con agenti esterni. Usa e Israele in primis.

Non solo economia, il vero motivo delle proteste in Iran

Per ogni crisi socio-politica è bene chiedersi sempre: perché ora? Nel caso dell’Iran le proteste sono state largamente ascritte alla pessima situazione economica.

I prezzi saliti alle stelle non sono però l’unico e nemmeno il principale motivo che ha spinto masse di giovani a chiedere la caduta del regime degli ayatollah.

Anche se può sembrare astruso, collettività imperiali come quella iraniana – seppur in estrema difficoltà – non vedono nell’economia il fine ultimo dell’esistenza. Semmai la utilizzano per perseguire la potenza.

Un Paese così giovane è fisiologicamente anche molto violento. E i giovani iraniani chiedono soprattutto di tornare forti e rispettati sul piano internazionale, riportando sulla giusta rotta una nazione governata da “anziani retrogradi”.

L’umiliazione subita nel giugno 2025 è tornata a bruciare come non mai, innescata dall’atteggiamento minaccioso degli Usa di Donald Trump. L’obiettivo di Washington è ovviamente il regime change, e questo fa comodo agli oppositori della Repubblica Islamica.

I giovani persiani chiedono che l’impero torni forte e potente, dopo aver perso peso in Siria, nel Caucaso e in tutto il Medio Oriente.

Non è un caso che larga parte dei manifestanti inneggi al ritorno di Reza Pahlavi, figlio maggiore dell’ultimo Shah di Persia. Il discendente degli imperatori iraniani è attualmente in esilio in Maryland.

Il fuoco delle proteste alimentato da Usa e Israele

Non è un segreto ormai: dietro manifestazioni così veementi e capillari c’è spesso lo zampino di potenze straniere. In questo caso di Stati Uniti e Israele.

I due alleati occidentali, uniti nel comune obiettivo di annullare la proiezione esterna dell’Iran, hanno sobillato ampie parti di popolazione proprio tramite social e internet. E lo hanno fatto tramite agenti nel Paese e modalità di aggiramento dei blocchi telematici.

Non solo. L’amministrazione Trump e il governo Netanyahu hanno inoltre minacciato, oltre agli ininfluenti dazi doganali, anche un (altro) intervento militare diretto contro la Repubblica Islamica.

In questo modo tentano di accrescere ulteriormente la rabbia e il risentimento del popolo iraniano nei confronti di una nuova umiliazione militare. Un innesco che potrebbe rivelarsi fatale per la teocrazia sciita.