Iran, perché la fregata italiana Martinengo è partita verso Cipro e cosa sta succedendo nel Mediterraneo

La fregata missilistica “Martinengo” della Marina militare italiana è partita dal porto di Taranto verso Cipro. L’operazione, lanciata in coordinamento tra Italia, Spagna, Francia e Olanda, vede coinvolti 160 militari italiani a bordo della fregata. Cipro, che è uno Stato membro dell’Unione europea, è stata raggiunta da un drone iraniano che ha colpito una base militare britannica e la sua pista di atterraggio.

Missione coordinata con Spagna, Francia e Olanda

La guerra all’Iran continua ad allargarsi e a coinvolgere, più o meno direttamente, nuovi attori.

Oltre 160 militari italiani a bordo della fregata missilistica “Martinengo” della Marina militare italiana sono partiti da Taranto alla volta di Cipro.

La missione, annunciata dal ministro della Difesa Guido Crosetto, si colloca nell’ambito di un assetto europeo in coordinamento anche con Spagna, Francia e Olanda (e delle loro navi).

Perché la fregata Martinengo è partita verso Cipro

La fregata “Martinengo” è salpata in direzione Cipro per essere pronta a difendere l’isola da eventuali attacchi provenienti da Iran o Libano.

La nave italiana può avvistare – tramite radar – eventuali droni o razzi fino a duecento chilometri di distanza. A neutralizzare le minacce, inoltre, potrebbero essere i missili Aster, attivi nel raggio di cento chilometri.

Lo scorso anno la “Martinengo” si occupò di proteggere il traffico mercantile dalle minacce degli Houthi dello Yemen nel Mar Rosso nell’ambito della missione europea Eunavfor Aspides.

Cosa succede a Cipro e nel Mediterraneo

La necessità di portare supporto all’isola di Cipro, che è membro dell’Unione europea, è una conseguenza di quanto accaduto pochi giorni fa.

Dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran, con la morte dell’ex guida suprema Ali Khamenei, Teheran ha colpito obiettivi legati alla presenza militare americana in diversi Paesi della regione, tra cui Bahrein, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Kuwait e Iraq.

In questo scenario un drone iraniano ha colpito la Royal Air Force Station di Akrotiri, base militare britannica nel sud di Cipro. Il presidente cipriota Nikos Christodoulides ha confermato che si è trattato di un drone Shahed, che ha provocato danni materiali di lieve entità.

Cos’è la fregata “Martinengo”

Il “Federico Martinengo” è una fregata missilistica della Marina Militare varata nel 2017 e consegnata nel 2018. Ha svolto operazioni in Guinea, Qatar e Mar Rosso.

La fregata è dotata di missili antiaerei e antinave, cannoni e siluri, può ospitare elicotteri ed è equipaggiata con sofisticati sistemi radar e sonar.

La fregata “Martinengo” è la terza in configurazione multiruolo dopo la “Carlo Bergamini” e la “Luigi Rizzo”, consegnate alla Marina Militare nel 2013 e nel 2017. Le fregate Fremm possono raggiungere una velocità massima di 27 nodi e accogliere fino a 200 persone, tra equipaggio e personale.