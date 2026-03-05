Iran, polizia chiede di "rafforzare la vigilanza" nelle basi Usa in Italia: dove sono e perché sale l'allerta

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La presenza in Italia di basi che gli Usa potrebbero richiedere al nostro Paese per la guerra in Iran sta tenendo in apprensione gli italiani. Con una circolare inviata dal Dipartimento della Pubblica sicurezza a prefetti e questori è stato richiesto un “rafforzamento dei dispositivi di vigilanza” sulle basi militari americane presenti in Italia, “nonché presso i siti sensibili riconducibili alla filiera di produzione a interesse militare, specie di quella a supporto della catena logistica bellica degli alleati”.

La richiesta sulle basi Usa in Italia

La circolare indica che l'acuirsi della crisi in Medio Oriente "potrebbe innescare una ripresa della campagna antagonista a sostegno della causa palestinese o, comunque, in direzione antimilitarista con possibili manifestazioni di protesta" presso i siti precedentemente citati.

La circolare indica che l’acuirsi della crisi in Medio Oriente “potrebbe innescare una ripresa della campagna antagonista a sostegno della causa palestinese o, comunque, in direzione antimilitarista con possibili manifestazioni di protesta” presso i siti precedentemente citati.

Quali sono le basi Usa in Italia

In Italia ci sono 120 basi di diversa natura e gestione, a cui si aggiungono 20 basi segrete degli Stati Uniti d’America, la cui posizione non è stata resa nota per ragioni di sicurezza.

Le tipologie di basi sono quattro:

le basi concesse agli Usa negli anni Cinquanta e che, pur essendo sotto controllo italiano, prevedono il controllo militare da parte degli Stati Uniti d’America su equipaggiamenti e operazioni;

le basi Nato gestite dall’Alleanza;

le basi italiane messe a disposizione della Nato;

le basi a comando condiviso tra Italia, Stati Uniti e Nato.

Da Nord a Sud, le basi più importanti sono quelle di Solbiate Olona (in provincia di Varese) e Ghedi (Brescia) in Lombardia, di Vicenza, Camp Ederle e Caserma Del Din e Motta di Livenza (Treviso) in Veneto, di Aviano (Pordenone) in Friuli Venezia Giulia, di Poggio Renatico (Ferrara) in Emilia Romagna, di La Spezia in Liguria, di quella della tenuta di Tombolo e Camp Darby (Pisa) in Toscana (si tratta di una base italiana dove operano anche militari Usa), di Cecchignola (Roma) e Gaeta (Latina) nel Lazio, di Mondragone (Caserta) e Napoli in Campania, di Taranto in Puglia e di Trapani Birigi e Sigonella, nel territorio del Comune di Lentini (Siracusa), in Sicilia.

La preoccupazione di Giorgia Meloni

Intervenendo ai microfoni di Rtl 102.5, Giorgia Meloni ha riferito che l’Italia non ha ricevuto alcuna richiesta dagli Usa sull’utilizzo offensivo delle basi militari presenti nel nostro Paese.

“Oggi non abbiamo nessuna richiesta in questo senso e voglio dire che non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra”, ha detto la premier, che sulle basi ha aggiunto: “Mi pare che tutti si stiano attenendo a quello che prevedono gli accordi bilaterali”.

Giorgia Meloni si è detta “preoccupata dal conflitto, in particolare con la reazione scomposta dell’Iran, che sta sostanzialmente bombardando tutti i Paesi, compresi quelli che si erano spesi per un accordo sul nucleare iraniano”.

Ancora la premier: “Chiaramente questo comporta il rischio di un’escalation, che può avere conseguenze totalmente imprevedibili. Sono ovviamente preoccupata per le possibili ripercussioni sull’Italia“.

Per quanto riguarda il rischio, sottolineato anche dall’intelligence, di azioni di terrorismo, Giorgia Meloni ha assicurato che “la guardia è altissima”.