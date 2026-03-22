Iran pone sei condizioni per finire la guerra con gli Usa, dallo stretto di Hormuz al risarcimento: i dettagli

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Sei condizioni per chiudere la guerra in Iran. Dopo l’ultimatum lanciato da Donald Trump sullo Stretto di Hormuz, Teheran prova a dettare le regole per mettere fine al conflitto con Usa e Israele. Proprio il passaggio delle petroliere dal corridoio marittimo del Golfo Persico, cruciale per la fornitura delle materie prime energetiche nel mondo, è uno dei nodi principali tra i punti elencati dal regime.

Le sei condizioni dell’Iran

La lista, diffusa dall’agenzia Tasnim, organo di stampa semi-ufficiale dei Pasdaran, e riportata dall’emittente televisiva Al-Mayadeen citando un alto funzionario politico e della sicurezza iraniano, contiene sei condizioni unilaterali che difficilmente potrebbero essere accettate da Stati Uniti e Israele:

la garanzia che il conflitto non si ripeta,

la chiusura delle basi militari statunitensi nella regione,

il pagamento di un risarcimento all’Iran,

la fine della guerra contro tutti i gruppi regionali affiliati all’Iran,

l’attuazione di un nuovo regime giuridico per lo Stretto di Hormuz,

il perseguimento penale e l’estradizione degli operatori dei media anti-iraniani.

ANSA

L’ultimatum di Donald Trump

L’elenco suona più come una provocazione, in risposta all’ultimatum di 48 ore lanciato sui social da Donald Trump per riaprire lo Stretto di Hormuz. Al termine delle quali il presidente Usa minaccia il bombardamento delle centrali elettriche iraniane.

“Se l’Iran non apre totalmente lo Stretto di Hormuz senza minacce entro 48 ore, gli Stati Uniti colpiranno e distruggeranno le sue centrali energetiche a partire dalla più grande” ha scritto il tycoon dal profilo del suo social Truth.

La risposta alla minaccia Usa

Un “aut aut” a cui l’esercito iraniano ha replicato annunciando di essere pronto a lanciare missili sulle strutture energetiche e gli impianti di desalinizzazione dell’acqua dei Paesi del Golfo.

“Se le infrastrutture petrolifere ed energetiche dell’Iran saranno attaccate dal nemico, tutte le infrastrutture energetiche, informatiche e di desalinizzazione dell’acqua appartenenti agli Usa e al regime nella regione saranno prese di mira” ha dichiarato all’agenzia Fars il portavoce del comando operativo dell’esercito, Khatam al-Anbiya.

Come riportato all’agenzia di stampa della Repubblica islamica Mehr, Teheran ha affermato che “con il minimo attacco” alle infrastrutture energetiche dell’Iran, “l’intera regione piomberà nell’oscurità“.