Iran rivendica abbattimento di F-35 Usa, un pilota tratto in salvo mentre è giallo sulle condizioni dell'altro

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

L‘Iran ha distrutto un caccia F-35 degli Stati Uniti. Lo hanno annunciato i Pasdaran, rivendicando l’abbattimento del jet americano. Secondo fonti israeliane, uno dei due membri dell’equipaggio è stato tratto in salvo dalle forze statunitensi dopo un’operazione di recupero durata ore: il pilota sarebbe in discrete condizioni. Molto più incerta è invece la sorte del collega: gli Stati Uniti continuano le ricerche. Successivamente, Teheran ha rivendicato di aver colpito anche un secondo jet Usa, un A-10 Warthog, precipitato nei pressi di Hormuz. Incolume il pilota. Abbattuti anche due elicotteri statunitensi inviati per cercare i piloti dispersi.

Media Iran: “Abbattuto F-35 degli Stati Uniti”

La notizia dell’abbattimento del caccia è stata diffusa inizialmente dall’agenzia semi-ufficiale Tasnim, comunicando la presunta distruzione di un “secondo F-35 di quinta generazione statunitense” e riportando le immagini dei rottami del caccia.

Le foto, circolate sui social e rilanciate su X anche dal consolato iraniano a Mumbai, mostrerebbero in realtà il timone e altre parti di un F15E Strike Eagle.

La ricerca del pilota

L’agenza iraniana aveva anche dichiarato la cattura del pilota, che sarebbe riuscito a eiettarsi in tempo, finendo sul suolo iraniano. Poi sono state diffuse informazioni in merito al salvataggio di uno dei due piloti.

Le stesse fonti vicine ai Guardiani della rivoluzione avrebbero inoltre riportato le immagini di un aereo C-130 Hercules e di elicotteri Black Hawk mandati dagli Usa nella zona per le operazioni di ricerca del militare, sostenendo che un elicottero sarebbe stato colpito dal fuoco dell’anti-aerea iraniana.

Il servizio di intelligence dei Pasdaran ha poi pubblicato foto del sedile del caccia abbattuto: “Il fatto che il sedile sia rimasto intatto indica che il pilota è vivo”, hanno dichiarato.

La taglia sul pilota Usa

Secondo quanto riportato da altri media iraniani, le forze della Repubblica islamica avevano fatto scattare una vera e propria caccia all’uomo con tanto di taglia.

Era però stato diffuso un appello alla popolazione affinché “non permetta a nessuno di maltrattare il pilota”.

Come ha riferito per primo il portale Axios, citando fonti informate, gli Usa hanno portato avanti le operazioni di ricerca per portare in salvo i due membri dell’equipaggio a bordo dell’F-15. Uno, come detto, è stato recuperato mentre la sorte dell’altro è incerta.

Si tratta del primo velivolo dell’aviazione americana abbattuto dalle forze di Teheran dall’inizio della guerra lanciata da Donald Trump in Iran, dato che altri due F-15 sono stati centrati da fuoco amico, mentre un aereo cisterna KC135 Stratotanker è precipitato in Iraq uccidendo i 6 militari a bordo.