Iran, Santoro punge Meloni per le dichiarazioni sulla guerra: "Prigioniera di Instagram, esca e dica qualcosa"

La guerra in Iran ha fatto emergere un’Italia “assolutamente irrilevante sul piano internazionale”. Ne è convinto Michele Santoro, che punta il dito contro il governo e in particolare contro la premier Giorgia Meloni, alla quale ha rivolto un provocatorio appello a distanza. “Dovrebbe uscire da Instagram, dove vive prigioniera”, ha affermato nel corso della trasmissione Piazzapulita, chiedendo un intervento pubblico e una presa di posizione chiara sulla situazione mediorientale e sulla postura italiana.

Cosa ha detto Michele Santoro sul governo Meloni

Intervistato da Corrado Formigli, il giornalista d’inchiesta ha accusato l’esecutivo di “non avere una linea” in relazione ai preoccupanti eventi internazionali e al conflitto che, al di là delle dichiarazioni di chiunque, ci vede strategicamente legati Stati Uniti e Israele.

“La franse ‘non siamo in guerra e non vogliamo entrarci’ non significa un beneamato cavolo“, ha tuonato Santoro. “Cosa vuol dire, che sei contro o sei a favore? Ho capito che non ci vuoi entrare, ma come”.

“La situazione imporrebbe che la nostra presidente del Consiglio abbia la forza di uscire da questa foto per Instagram nella quale vive prigioniera e dicesse qualcosa”, ha incalzato Santoro.

“Perché tutti stiamo a vedere se Guido Crosetto avesse detto o meno che sarebbe andato in vacanza a Dubai. Alla premier deve averlo detto però. E lei cosa gli avrebbe risposto? Vai pure, anche se sei il ministro della Difesa faccio tutto io, non ti preoccupare? Giorgia Meloni non viene mai chiamata in causa”.

La posizione dell’Italia sulla guerra in Iran

Abbiamo già avuto modo di analizzare la postura italiana nei confronti dell’escalation in Medio Oriente, ma le parole di Michele Santoro ci offrono l’occasione per approfondire un paio di aspetti cruciali.

Il primo è che, ferma restando l’importanza per i rappresentanti di un governo di esprimere una linea morale sugli eventi globali, l’Italia non ha alcuna autonomia strategica. Non può cioè decidere autonomamente di intervenire militarmente altrove o di stringere accordi con qualunque Paese.

Questo perché il nostro Paese rientra nella sfera d’influenza statunitense dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Non è fantapolitica o complottismo, ma una verità geopolitica elementare, al di là di qualunque considerazione di tipo morale.

Un secondo aspetto importante riguarda la postura in merito alla nuova guerra del Golfo. Tramite le basi americane sul suo territorio, l’Italia partecipa da sempre alle crisi mediorientali supportando gli Usa con attività di monitoraggio e operazioni logistiche.

Anche quando Paesi come la Francia annunciano un rinnovamento della dottrina nucleare e coinvolgono altri Stati europei, presto o tardi dovranno fare i conti con gli egemoni del continente, cioè gli americani. Di scelta ce n’è poca, se non dal punto di vista tattico.