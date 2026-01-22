Irene Leardini morta investita da un camion a Londra, la 39enne di Rimini era in bici: arrestato il conducente

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Irene Leardini, 39enne di Rimini, è morta investita da un camion a Londra. La donna italiana si trovava in sella alla sua bicicletta quando è stata travolta dal mezzo pesante, guidato da un 47enne che è stato arrestato. La vittima si era trasferita nella capitale inglese circa 15 anni fa.

Come è morta Irene Leardini a Londra

Irene Leardini ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo New Cross Road attorno alle ore 20,35 di martedì 20 gennaio.

In base alla ricostruzione dei fatti riportata da Il Resto del Carlino, la donna era in sella alla sua bicicletta quando è stata travolta da un camion. La 39enne di Rimini è morta sul posto.

Arrestato l’uomo che ha investito Irene Leardini a Londra

Alla guida del mezzo pesante che ha investito mortalmente Irene Leardini c’era un 47enne.

L’uomo è stato arrestato in seguito all’incidente.

Chi era Irene Leardini, morta investita da un camion a Londra

Di Irene Leardini, vittima dell’incidente stradale avvenuto a Londra nella serata di martedì 20 gennaio, si sa che era di Rimini e che è deceduta all’età di 39 anni.

Laureata in Scienze Motorie presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, si era trasferita nella capitale inglese circa 15 anni fa.

Recentemente Irene Leardini lavorava in un’officina specializzata nella riparazione di biciclette, una passione che la 39enne di Rimini coltivava da sempre.

L’appello della Polizia sull’incidente in cui è morta Irene Leardini

La Polizia di Londra ha rivolto un appello a chiunque si trovasse nella zona al momento dell’incidente stradale in cui è deceduta Irene Leardini, invitando eventuali testimoni o persone in possesso di immagini potenzialmente utili a mettersi in contatto con le forze dell’ordine.

In alcune dichiarazioni riportate dal giornale online MyLondon, l’ispettore Glen Mera dell’Unità investigativa sulle collisioni gravi della Met, che sta seguendo il caso di Irene Leardini, ha spiegato: “L’indagine continua e i nostri pensieri sono rivolti alla famiglia della donna in questo momento difficile. Sappiamo che erano presenti pedoni e altri automobilisti nelle vicinanze del luogo dell’incidente”.

L’appello dell’ispettore di Polizia: “Se avete visto qualcosa o avete filmati successivi all’incidente, è importante che contattiate la Polizia”.