Irene Pivetti al quarto grado di giudizio nel processo per evasione e riciclaggio, Cassazione accetta ricorso

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Irene Pivetti, condannata a 4 anni per evasione fiscale e riciclaggio, avrà un nuovo processo d’appello bis a Milano. La Cassazione ha accolto il ricorso della difesa dell’ex presidente della Camera per il caso della presunta finta compravendita di tre Ferrari Granturismo, nel 2016, al gruppo cinese Daohe. “Siamo molto soddisfatti”, ha commentato il legale Filippo Cocco dopo l’udienza. Infatti il pg aveva chiesto la conferma della condanna.

Pivetti: Cassazione accoglie ricorso

La Corte di Cassazione ha accolto la richiesta di ricorso della difesa dell’avvocato Filippo Cocco dell’ex presidente della Camera Irene Pivetti.

Ora, disponendo un nuovo processo d’appello bis, che si svolgerà a Milano nell’ambito della condanna a quattro anni per evasione fiscale e riciclaggio della presunta finta compravendita di tre Ferrari Granturismo nel 2016.

La Suprema Corte ha deciso di annullare con rinvio la sentenza di secondo grado per un nuovo giudizio d’appello. Il legale di Pivetti ha commentato: “Siamo molto soddisfatti”.

La vicenda

La decisione arriva dopo che lo scorso dicembre la Corte d’appello di Milano aveva confermato il verdetto per la condanna a quattro anni di reclusione.

In secondo grado erano state confermate anche altre due condanne, a due anni, ma con pena sospesa, per il pilota di rally ed ex campione di Granturismo Leonardo Isolani e la moglie Manuela Mascoli.

Nell’inchiesta era stato ipotizzato anche il ruolo di intermediazione di Only Italia, una società riconducibile all’ex esponente politica.

Le indagini

Il procedimento riguarda delle presunte operazioni commerciali avvenute nel 2016 per un valore di circa 10 milioni di euro. Secondo le indagini tali operazioni avevano al centro un tentativo di compravendita di tre Ferrari Granturismo utilizzate come riciclaggio di proventi di illeciti fiscali.

Il ruolo di Pivetti è stato ricondotto durante le indagini al ruolo svolto da Only Italia nelle operazioni del team racing di Isolani. Quest’ultimo aveva un debito di 5 milioni di euro e avrebbe quindi tentato di occultare al fisco alcuni beni, tra cui le tre Ferrari citate.

Tentativo che passava, secondo le ipotesi, attraverso la finta vendita al gruppo cinese Daohe, ma finalizzata al trasferimento delle vetture in Spagna. Secondo l’imputazione, però, l’unico bene ceduto ai cinesi sarebbe stato il logo della scuderia abbinato a quello Ferrari.