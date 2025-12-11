Irene Pivetti e la fede dopo la condanna per evasione fiscale e autoriciclaggio, "il Signore sa tutto"

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Mercoledì 10 dicembre Irene Pivetti è stata condannata nel processo d’appello dal Tribunale di Milano a 4 anni di reclusione per evasione fiscale e autoriciclaggio. A caldo, in aula, l’ex presidente della Camera ha rivendicato la sua innocenza. Lo aveva già fatto un mese prima durante l’intervista a Belve, lo ha fatto anche il giorno dopo, dicendo di avere “fede” e che “il Signore sa tutto, il suo disegno è buono“.

La condanna

La condanna in appello conferma quella arrivata in primo grado: i giudici hanno punito una serie di operazioni avvenute nel 2016, riguardanti la compravendita di tre Ferrari GranTurismo, per un ammontare di circa 10 milioni di euro.

Secondo il pm Giovanni Tarzia, tali manovre sarebbero servite per riciclare proventi frutto di illeciti fiscali.

ANSA Irene Pivetti col suo avvocato, Filippo Cocco, in uno scatto del settembre 2024 al Tribunale di Milano

Nell’inchiesta è stato ipotizzato un ruolo di intermediazione di Only Italia, società riconducibile a Irene Pivetti, in operazioni del Team Racing dell’ex pilota Leonardo Isolani condannato insieme alla moglie Manuela Mascoli a 2 anni), che voleva nascondere al fisco (aveva un debito di 5 milioni di euro) alcuni beni, tra cui le tre Ferrari.

Le auto sarebbero state al centro di una finta vendita, nel 2016, al gruppo cinese Daohe per essere trasferite in Spagna.

L’unico “bene effettivamente ceduto, ovvero passato” ai cinesi, stando all’accusa, sarebbe stato “il logo della Scuderia Isolani abbinato al logo Ferrari”: Pivetti avrebbe comprato il marchio per 1,2 milioni di euro, rivendendolo poi alla società cinese a “10 milioni“.

Per la Procura, Isolani e la moglie avrebbero agito per “dissimulare la proprietà dei beni e sottrarli” al fisco, mentre Pivetti avrebbe “acquistato il logo Isolani-Ferrari per cederlo a un prezzo dieci volte superiore al gruppo Dahoe, senza comparire in prima persona”.

Il conforto della fede

In aula, Irene Pivetti ha subito sottolineato di essere “molto curiosa di vedere le motivazioni” della sentenza (che vanno pubblicate entro 60 giorni), ma anche “molto tranquilla perché la verità prima o poi verrà fuori”.

Poi, al Corriere della Sera, ha rivelato che sta fronteggiando i guai giudiziari grazie a “un grande sostegno dalla fede”, e che quest’ultima è “la cosa più importante nella nostra vita”.

Ha aggiunto che “il Signore sa tutto, anche il perché di tutto questo, io continuo a ringraziarlo perché il suo è un disegno buono”.

Pivetti ha comunque confidato di “pensare al carcere”, ma anche di aver “capito che questo pensiero non può e non deve prendere il sopravvento sulla mia vita”.

Cosa fa adesso Irene Pivetti

Dopo il fallimento della sua società, Only Italia, Irene Pivetti aveva lavorato in una cooperativa sociale, gestendo un ristorante a Monza: abitava in una camera sopra al locale.

Oggi, però, come affermato da lei stessa, si occupa “dell’organizzazione di eventi culturali con l’associazione Amicizia Italia–Cina“.