Irene Pivetti in crisi dopo la condanna, la rivelazione dell'ex presidente: "Non avevo soldi per mangiare"

Da presidente della Camera a non avere i soldi per fare la spesa. Condannata a 4 anni per evasione fiscale e autoriciclaggio, Irene Pivetti dice di non avere i soldi per mangiare, raccontando di aver mangiato alle mense dei poveri e di aver fatto le pulizie per sbarcare il lunario. Oltre al procedimento in corso, l’ex presidente della Camera è in attesa del processo per la vicenda delle mascherine importate dalla Cina durante la pandemia.

Irene Pivetti in crisi dopo la condanna

Lo scorso anno Irene Pivetti è stata condannata in primo grado a 4 anni per evasione fiscale e autoriciclaggio per una storia di finte vendite di Ferrari in Cina.

In una intervista al Giornale, l’ex presidente della Camera continua a dirsi innocente, sostenendo di “non avere fatto assolutamente niente di male”.

E racconta le difficoltà che sta vivendo in questi anni dopo l’avvio delle indagini a suo carico: “Mi hanno distrutto l’immagine, tolto la credibilità che mi ero costruita e annientata economicamente”.

Nell’ambito dell’inchiesta la guardia di finanza nel 2021 le ha sequestrato beni e disponibilità finanziarie per circa 3,5 milioni di euro.

“Non avevo soldi per mangiare”

“Non mi vergogno a dire che non avevo i soldi per mangiare“, racconta l’ex presidente della Camera.

Con i conti correnti bloccati ha dovuto vendere “tutto quello che potevo ai rigattieri”.

“Non nego di essere andata a ritirare i pacchi con cibo in scatola e lattine alla Caritas di San Vincenzo”, dice.

Pivetti racconta di aver poi trovato lavoro in una cooperativa di ex detenuti: “Sarò sempre riconoscente a loro che mi hanno teso una mano in un momento in cui tutti la ritraevano”.

L’ex parlamentare dice che dopo le indagini e la condanna era diventa “come appestata. Nessuna azienda accettava che facessi consulenza. La politica sparita. Mi sono ritrovata completamente sola senza sapere come tirare avanti”.

La condanna e i processi

Irene Pivetti è in attesa dell’appello dopo la condanna in primo grado per evasione fiscale e autoriciclaggio.

A breve inizierà anche un altro processo a carico dell’ex presidente della Camera e di altri imprenditori, accusati a vario titolo di frode in forniture pubbliche, appropriazione indebita, riciclaggio e autoriciclaggio, contrabbando aggravato, bancarotta fraudolenta, evasione fiscale e false fatturazioni.

La vicenda riguarda un presunto sistema fraudolento relativo all’importazione di mascherine dalla Cina durante il periodo della pandemia Covid.