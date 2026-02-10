Irina Shayk co-conduttrice di Sanremo 2026, la modella russa scelta sostituisce Andrea Pucci

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La modella russa Irina Shayk sarà co-conduttrice al festival di Sanremo. La serata scelta è quella del 26 febbraio, che inizialmente avrebbe dovuto vedere sul palco Andrea Pucci insieme a Carlo Conti. Il conduttore ha confermato la notizia via social, annunciando che Irina Shayk sarà protagonista della serata insieme a Laura Pausini.

Irina Shayk co-conduttrice a Sanremo

Prima delle polemiche e del successivo ritiro, la serata di giovedì 26 febbraio avrebbe dovuto vedere sul palco – insieme a Conti e Pausini – il comico Andrea Pucci.

La Rai non ha però perso tempo e la scelta è ricaduta sulla super modella russa Irina Shayk. Sarà lei la co-conduttrice della serata, come confermato via Instagram da Carlo Conti. Il direttore artistico ha definito la Shayk “una delle donne più belle al mondo” spigando che non vede l’ora di incontrarla.

ANSA

Chi è Irina Shayk: dagli esordi alla relazione con Cristiano Ronaldo

Nata negli Urali nel 1986, Irina Shayk cresce in una famiglia modesta segnata dalla perdita precoce del padre. Dopo un’infanzia dedicata alla musica, si trasferisce a Čeljabinsk, dove viene scoperta da un’agenzia locale e vince Miss Čeljabinsk nel 2004.

Da lì inizia una carriera internazionale che la porta a collaborare con i principali marchi di moda e a diventare uno dei volti più celebri della Sports Illustrated Swimsuit Issue. Affermatasi come icona globale, debutta anche al cinema nel 2014 e si impone come figura centrale tra moda, cinema e pop culture.

Dal 2010 al 2015 ha avuto una relazione con la stella del calcio Cristiano Ronaldo e dal 2015 al giugno 2019 è stata legata all’attore Bradley Cooper, da cui nel 2017 ha avuto una figlia.

Le polemiche dopo la rinuncia di Andrea Pucci a Sanremo

La serata che vedrà salire sul palco del Festival di Sanremo Irina Shayk, che comparirà per la prima volta nella televisione italiana, è quella del 26 febbraio. Inizialmente, secondo i primi annunci di Carlo Conti, insieme a lui e Laura Pausini sul palco di Sanremo avrebbe dovuto esserci il comico milanese Andrea Pucci.

Le polemiche e le minacce denunciate da quest’ultimo hanno portato alla rinuncia, con conseguente dibattito sulla “censura preventiva” sollevato da esponenti del governo. Nella giornata di oggi Carlo Conti ha annunciato Tiziano Ferro come super ospite della prima serata, mentre Nino Frassica sarà presenta nella serata di chiusura.

Max Pezzali, invece, parteciperà in collegamento dalla Toscana a tutte e cinque le serate di Sanremo 2026.